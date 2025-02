Il Culinary Team Palermo ha ricevuto il premio della critica gastronomica e una medaglia d’oro. Lo stesso prestigioso riconoscimento è stato ottenuto dal team di chef del Traditional Food Palermo nella categoria “Street Food” e dagli studenti dell’Ipsseoa Pietro Piazza durante il contest “Ragazzi Speciali”.

Questi sono i principali successi raggiunti dagli associati dell’Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri Palermo alla nona edizione dei Campionati della Cucina Italiana, tenutasi nel contesto di “Beer & Food Attraction” a Rimini, dal 16 al 18 febbraio. La manifestazione, organizzata in collaborazione con la Federazione Italiana Cuochi, è considerata la competizione culinaria nazionale più importante e completa, riconosciuta da Worldchefs.

Due menú da oro, omaggio alla tradizione siciliana

Gli chef del Culinary Team Palermo hanno conquistato i giudici con un menù ispirato alla tradizione siciliana. L’antipasto, “A Cuonca”, era un taco di ricciola con osmosi di mentuccia e arancia, accompagnato da caponata in bianco e mousse di ricciola. Il primo piatto, “Di terra e di mare”, combinava spaghetti con fumetto ristretto, bisque di gambero rosso, calamaro, gambero e coda di rospo, serviti con robiola di capra, bieta saltata, olio al basilico e “muddica atturrata”. Il secondo piatto, “Elegante con gusto”, era un filetto di vitello con croccante allo zafferano e speck, servito con crocchetta di vitello affumicata e una varietà di ingredienti. Il dessert, “Strawberries Fields and Chocolate”, chiudeva il menù con mousse alla fragola, ganache al cioccolato, biscotto al pistacchio e altre delizie.

La sezione Traditional ha offerto un omaggio alla rosticceria palermitana con una rivisitazione della “Rizzuola”. Un ulteriore traguardo è stato raggiunto nella manifestazione “Ragazzi Speciali” con lo chef Rosario Picone e la professoressa Rosalia Pagano, che hanno guidato gli studenti Pietro Spataro e Ciro Albanese verso la conquista dell’oro.

Non solo l’oro: le medaglie di bronzo

Nella competizione “Cucina Calda Junior”, Hassibi Yassine e Gabriele d’Aquila, accompagnati dagli chef Ignazio Interrante e Salvatore Sanfilippo, hanno ottenuto il bronzo. Anche la chef Giovanna Panaccione ha conquistato un bronzo nella categoria “Cucina Vegan”. Infine, nella gara “Aspirante chef migliore allievo d’istituto alberghiero nazionale”, Stefano Cardillo, accompagnato dai docenti Giacomo Perna e Rosario Picone, ha ricevuto una medaglia di bronzo.

Un traguardo rilevante e un motivo d’orgoglio

“Un traguardo rilevante – afferma il Presidente dell’Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri di Palermo – il primo oro conquistato dal Culinary team Palermo sotto la mia guida. Un motivo di grande orgoglio, soprattutto in un anno, il 2025, in cui la Sicilia viene celebrata come ‘Regione della gastronomia europea’. Le creazioni dei nostri chef – aggiunge Puccio – riflettono la ricchezza e la diversità della cucina palermitana, radicata nelle tradizioni storiche ma con un’attenzione speciale alla sostenibilità.”

Concorda Antonio Bonomo, Team manager del Culinary team: “È una gioia immensa – ha detto – aver raggiunto questo traguardo importante grazie all’impegno del Culinary team di Palermo. È un onore per me essere stato il team manager e constatare come la collaborazione e la passione di tutti abbiano condotto a questo successo. Un ringraziamento speciale va a tutti i membri del team per la dedizione e lo spirito di squadra che ci hanno uniti.”

“I ragazzi speciali – dichiara Vito Pecoraro, Dirigente scolastico dell’Ipsseoa Pietro Piazza – hanno avuto l’opportunità di partecipare ai Campionati di Cucina, un’occasione che ha riunito talenti gastronomici da ogni parte del paese. Questo progetto è nato per promuovere l’inclusione e valorizzare le capacità individuali, dimostrando che la passione per la cucina può unire e ispirare.”

Formazione dei teams

Formazione del Culinary team Palermo: Antonio Bonomo, Giancarlo Troia, Massimiliano Sacco, Giovanni Inzerillo, Antonella Di Garbo, Mario Lo Faso, Oriana Nisi Fultrato, Anna Scudieri, Giovanni Marino, Giuseppe La Barbera.

Formazione del team Traditional food dell’Associazione cuochi Palermo: Toni Levantino, Rosario Picone, Giovanni Puleo, Giovanni Capizzi, Aurelio Invernale, Ferdinando Tripi, Laura Ferriolo.

Formazione del team “Ragazzi speciali” dell’Ipseoa Pietro Piazza di Palermo: Spataro Pietro, Albanese Ciro, Coach Prof. Picone Rosario, Docente Accompagnatore Pagano Rosalia.