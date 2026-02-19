Scopriamo insieme l’oroscopo per la giornata di domani, venerdì 20 febbraio 2026, per ogni segno zodiacale.

La Luna in Ariete regalerà per la giornata di domani, 20 febbraio 2026, tanta energia in particolare ai segni di Fuoco.

Per quanto riguarda il segno più fortunato della giornata, sarà il Leone.

Ecco l’oroscopo per la giornata di domani, venerdì 20 febbraio 2026, per ogni segno zodiacale:

Ariete: una giornata dove vi sentirete pieni di energie e ciò si ripercuoterà in modo importante sul lavoro, tanto che il capo potrebbe darvi nuove e importanti mansioni.

Toro: quella di domani sarà una giornata un pò sottotono, soprattutto a causa della stanchezza accumulata da inizio settimana. Cercate poi di sfruttare il weekend per recuperare le energie.

Gemelli: un venerdì tranquillo, senza particolari imprevisti. Sia in amore che sul lavoro sarà dunque una giornata che scorrerà liscia, il modo migliore per proiettarsi al weekend.

Cancro: il malumore potrebbe rovinarvi la giornata, molti di voi infatti si sveglieranno contrariati, in realtà per nessun motivo apparente ma, si sa, nessuno è più lunatico di voi.

Leone: energia, carica positiva e tanta fortuna! Sarà per voi davvero una giornata intensa e ricca di sorprese quella di domani, specie in amore, dove alcuni di voi potrebbero ricevere un sms inaspettato.

Vergine: una giornata a due facce, se inizierà all’insegna del nervosismo e della voglia di non fare nulla, nel pomeriggio ritroverete il buonumore grazie a una persona speciale.

Bilancia: ultimo giorno lavorativo della settimana per molti di voi, sono stati giorni stressanti e anche domani non sarà semplicissimo, attenzione in particolare alle incomprensioni con i colleghi.

Scorpione: giornata molto serena e piena di obiettivi da raggiungere. In questo periodo nessuno sembra essere in grado di fermarvi, ma attenzione a non esagerare!

Sagittario: giornata piuttosto fortunata e anche piuttosto serena. Sul lavoro nulla da segnalare, mentre in amore alcuni di voi stanno cominciando a pensare di fare un passo avanti nella relazione.

Capricorno: una giornata così così, avete alcuni pensieri che vi tormentano da tanto tempo, è tempo quindi di fermarvi a riflettere e capire come fare a liberare la mente.

Acquario: giornata tranquilla, senza imprevisti o difficoltà particolari. Attenzione solamente a un pò di nervosismo in serata che potrebbe ripercuotersi sulla vostra relazione amorosa.