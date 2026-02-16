Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 16 al 22 febbraio 2026, per ogni segno zodiacale.
Oroscopo settimana 16-22 febbraio 2026: i segni più fortunati
Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana dal 16 al 22 febbraio 2026 sono Toro, Cancro e Acquario, mentre quelli meno fortunati sono Gemelli, Vergine e Sagittario.
Oroscopo settimana 16-22 febbraio 2026: le previsioni segno per segno
Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 16 al 22 febbraio 2026 per ogni segno zodiacale:
-
Ariete: settimana nel complesso positiva, ricca di soddisfazioni lavorative e, per chi è in coppia, anche di tanta passione e romanticismo. Attenzione solamente a un pò di nervosismo verso il fine settimana.
-
Toro: che bella settimana vi aspetta! L’umore è alle stelle, sul lavoro diverse le soddisfazioni personali, tanto che alcuni di voi potrebbero anche ricevere una promozione.
-
Gemelli: settimana difficile a causa della troppa stanchezza accumulata. Sul lavoro rischierete di non riuscire a performare come al solito, mentre in amore occhio a possibili litigi.
-
Cancro: Venere è con voi e vi regalerà una settimana davvero super passionale! Anche i single avranno occasioni di incontri speciali. Sul lavoro settimana tranquilla.
-
Leone: una settimana a due facce, se sul lavoro tutto procederà nel verso giusto, senza dunque troppi intoppi, lo stesso non si può dire sul piano sentimentale, le incomprensioni di coppia sono dietro l’angolo.
-
Vergine: la settimana inizierà in salita, con imprevisti e contrattempi che rischieranno di mettervi in seria difficoltà in ambito lavorativo. Anche in amore non sarà una settimana facile.
-
Bilancia: una settimana all’insegna della tranquillità e delle serenità interiore. Questo inizio anno vi sta regalando diverse soddisfazioni, siete davvero tra i segni più fortunati del 2026.
-
Scorpione: se in amore le cose vanno così così, possibili tensioni in settimana con il partner per questioni passate mai risolte, sul lavoro tutto procede nel verso giusto, senza difficoltà eccessive.
-
Sagittario: questa settimana non sarà semplice, specie dal punto di vista sentimentale, con litigi e discussioni che potrebbero essere all’ordine del giorno, specie per la troppa gelosia.
-
Capricorno: settimana alti e bassi, un su e giù che inizierà a partire dalla giornata di martedì e proseguirà fino a domenica. Il consiglio è, nei momenti no, di dedicarvi, se potete, ad attività stimolanti.
-
Acquario: una settimana davvero indimenticabile per molti di voi. Le stelle sono dalla vostra parte e vi regaleranno nuove opportunità lavorative e nuovi incontri per i single!
-
Pesci: in amore settimana positiva, col partner tutto va a gonfie vele. Sul lavoro invece parecchie le difficoltà e attenzione anche a possibili malintesi con i colleghi.