L'oroscopo della settimana dal 16 al 22 febbraio 2026: le previsioni segno per segno

Cosa riservano le stelle per questa settimana? Quali saranno i segni più fortunati? Scopriamolo insieme.

Oroscopo settimana 16-22 febbraio 2026: i segni più fortunati

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana dal 16 al 22 febbraio 2026 sono Toro, Cancro e Acquario, mentre quelli meno fortunati sono Gemelli, Vergine e Sagittario.

Oroscopo settimana 16-22 febbraio 2026: le previsioni segno per segno

  • Ariete: settimana nel complesso positiva, ricca di soddisfazioni lavorative e, per chi è in coppia, anche di tanta passione e romanticismo. Attenzione solamente a un pò di nervosismo verso il fine settimana.

  • Toro: che bella settimana vi aspetta! L’umore è alle stelle, sul lavoro diverse le soddisfazioni personali, tanto che alcuni di voi potrebbero anche ricevere una promozione.

  • Gemelli: settimana difficile a causa della troppa stanchezza accumulata. Sul lavoro rischierete di non riuscire a performare come al solito, mentre in amore occhio a possibili litigi.

  • Cancro: Venere è con voi e vi regalerà una settimana davvero super passionale! Anche i single avranno occasioni di incontri speciali. Sul lavoro settimana tranquilla.

  • Leone: una settimana a due facce, se sul lavoro tutto procederà nel verso giusto, senza dunque troppi intoppi, lo stesso non si può dire sul piano sentimentale, le incomprensioni di coppia sono dietro l’angolo.

  • Vergine: la settimana inizierà in salita, con imprevisti e contrattempi che rischieranno di mettervi in seria difficoltà in ambito lavorativo. Anche in amore non sarà una settimana facile.

  • Bilancia: una settimana all’insegna della tranquillità e delle serenità interiore. Questo inizio anno vi sta regalando diverse soddisfazioni, siete davvero tra i segni più fortunati del 2026.

  • Scorpione: se in amore le cose vanno così così, possibili tensioni in settimana con il partner per questioni passate mai risolte, sul lavoro tutto procede nel verso giusto, senza difficoltà eccessive.

  • Sagittario: questa settimana non sarà semplice, specie dal punto di vista sentimentale, con litigi e discussioni che potrebbero essere all’ordine del giorno, specie per la troppa gelosia.

  • Capricorno: settimana alti e bassi, un su e giù che inizierà a partire dalla giornata di martedì e proseguirà fino a domenica. Il consiglio è, nei momenti no, di dedicarvi, se potete, ad attività stimolanti.

  • Acquario: una settimana davvero indimenticabile per molti di voi. Le stelle sono dalla vostra parte e vi regaleranno nuove opportunità lavorative e nuovi incontri per i single!

  • Pesci: in amore settimana positiva, col partner tutto va a gonfie vele. Sul lavoro invece parecchie le difficoltà e attenzione anche a possibili malintesi con i colleghi.