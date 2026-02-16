Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 16 al 22 febbraio 2026, per ogni segno zodiacale.

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana dal 16 al 22 febbraio 2026 sono Toro, Cancro e Acquario, mentre quelli meno fortunati sono Gemelli, Vergine e Sagittario.

Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 16 al 22 febbraio 2026 per ogni segno zodiacale:

Ariete: settimana nel complesso positiva, ricca di soddisfazioni lavorative e, per chi è in coppia, anche di tanta passione e romanticismo. Attenzione solamente a un pò di nervosismo verso il fine settimana.

Toro: che bella settimana vi aspetta! L’umore è alle stelle, sul lavoro diverse le soddisfazioni personali, tanto che alcuni di voi potrebbero anche ricevere una promozione.

Gemelli: settimana difficile a causa della troppa stanchezza accumulata. Sul lavoro rischierete di non riuscire a performare come al solito, mentre in amore occhio a possibili litigi.

Cancro: Venere è con voi e vi regalerà una settimana davvero super passionale! Anche i single avranno occasioni di incontri speciali. Sul lavoro settimana tranquilla.

Leone: una settimana a due facce, se sul lavoro tutto procederà nel verso giusto, senza dunque troppi intoppi, lo stesso non si può dire sul piano sentimentale, le incomprensioni di coppia sono dietro l’angolo.

Vergine: la settimana inizierà in salita, con imprevisti e contrattempi che rischieranno di mettervi in seria difficoltà in ambito lavorativo. Anche in amore non sarà una settimana facile.

Bilancia: una settimana all’insegna della tranquillità e delle serenità interiore. Questo inizio anno vi sta regalando diverse soddisfazioni, siete davvero tra i segni più fortunati del 2026.

Scorpione: se in amore le cose vanno così così, possibili tensioni in settimana con il partner per questioni passate mai risolte, sul lavoro tutto procede nel verso giusto, senza difficoltà eccessive.

Sagittario: questa settimana non sarà semplice, specie dal punto di vista sentimentale, con litigi e discussioni che potrebbero essere all’ordine del giorno, specie per la troppa gelosia.

Capricorno: settimana alti e bassi, un su e giù che inizierà a partire dalla giornata di martedì e proseguirà fino a domenica. Il consiglio è, nei momenti no, di dedicarvi, se potete, ad attività stimolanti.

Acquario: una settimana davvero indimenticabile per molti di voi. Le stelle sono dalla vostra parte e vi regaleranno nuove opportunità lavorative e nuovi incontri per i single!