L'oroscopo di domani, venerdì 13 marzo 2026: le previsioni segno per segno

♈ Ariete Venerdì porta energia e determinazione. Sul lavoro è il momento giusto per avanzare una proposta che tieni in sospeso da settimane. In amore evita le discussioni inutili: concentrati su ciò che conta davvero. Colore del giorno: rosso.

♉ Toro Giornata stabile, ideale per sistemare questioni pratiche e finanziarie. Se hai una decisione importante da prendere riguardo a casa o investimenti, oggi hai la lucidità giusta. In coppia, un gesto concreto vale più di mille parole. Colore del giorno: verde.

♊ Gemelli La comunicazione è il tuo punto di forza oggi. Riunioni, trattative e conversazioni importanti vanno affrontate con fiducia — il tuo intuito è al massimo. Attenzione alla dispersione: meglio concentrarsi su una cosa alla volta. Colore del giorno: giallo.

♋ Cancro Momento di riflessione interiore. Non è la giornata giusta per forzare situazioni bloccate — lascia che le cose si sistemino da sole. In famiglia potresti ricevere una notizia inaspettata ma positiva. Prenditi del tempo per te. Colore del giorno: bianco.

♌ Leone Il weekend si avvicina e tu sei già in modalità protagonista. Sul lavoro chiudi la settimana con un risultato tangibile. In amore la passione è alta, ma cerca di ascoltare anche l’altro. Sera ideale per uscire e socializzare. Colore del giorno: arancione.

♍ Vergine Giornata produttiva, soprattutto per chi lavora su progetti a lungo termine. La tua attenzione ai dettagli oggi fa la differenza. Evita però di essere troppo critico con chi ti sta vicino — non tutti ragionano con la tua precisione. Colore del giorno: beige.

♎ Bilancia Hai bisogno di equilibrio e oggi lo trovi. Le relazioni personali e professionali sono in armonia. È un buon momento per risolvere un malinteso che trascinavi da tempo. Sabato si preannuncia piacevole: organizza qualcosa di bello. Colore del giorno: azzurro.

♏ Scorpione Intensità alle stelle. Sul lavoro potresti scoprire informazioni utili che cambiano la tua prospettiva su un progetto. In amore non trattenere ciò che senti — la sincerità paga sempre, anche quando fa paura. Colore del giorno: nero.

♐ Sagittario Voglia di libertà e movimento. Se puoi, organizza qualcosa all’aperto o pianifica un viaggio per i prossimi mesi. Sul lavoro è il momento di allargare gli orizzonti: un’opportunità inaspettata potrebbe arrivare dall’estero. Colore del giorno: viola.

♑ Capricorno Concretezza e ambizione sono le tue parole d’ordine oggi. Un obiettivo che sembrava lontano si avvicina grazie alla tua costanza. In amore rallenta un po’: il partner ha bisogno di attenzione, non solo di risultati. Colore del giorno: grigio.

♒ Acquario Giornata creativa e stimolante. Le idee non mancano — il problema semmai è metterle in ordine. Scegli una priorità e seguila fino in fondo. In amore porta una ventata di novità: la routine è il vero nemico del tuo segno. Colore del giorno: blu elettrico.

♓ Pesci Sensibilità e intuizione ai massimi. Fidati di ciò che senti, soprattutto nelle relazioni. Sul lavoro evita di prendere decisioni affrettate — hai bisogno di qualche giorno in più per valutare bene. Il weekend si annuncia rigenerante. Colore del giorno: turchese.