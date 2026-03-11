Scopriamo insieme l’oroscopo dei domani, giovedì 12 marzo 2026 per ogni segno zodiacale.
L’oroscopo di domani, giovedì 12 marzo 2026: il segno più fortunato
La Luna domani entrerà nel segno del Capricorno e inviterà tutti i segni a grandi riflessioni. Per la giornata di domani, giovedì 12 marzo 2026, il segno più fortunato secondo le stelle sarà quello del Leone.
L’oroscopo di domani, giovedì 12 marzo 2026: le previsioni segno per segno
Ecco l’oroscopo di domani, giovedì 12 marzo 2026 per ogni segno zodiacale:
Ariete: giornata all’insegna dell’amore, con passione e romanticismo super protagonisti. Anche sul lavoro sarà una giornata positiva, anche se non mancherà qualche imprevisto.
Toro: giornata no, nella coppia possibili tensioni a causa di vecchie incomprensioni che tornano a galla. Anche sul lavoro occhio al nervosismo che potrebbe farvi performare al di sotto delle vostre potenzialità.
Gemelli: giornata di alti e bassi, specie durante le ore pomeridiane. Attenzione anche alla stanchezza che comincia a farsi sentire, cercate di sfruttare la serata per del sano riposo.
Cancro: giornata serena e tranquilla, senza troppi intoppi e senza troppi pensieri. Nelle ore mattutine grandi soddisfazioni a livello lavorativo, alcuni di voi potrebbero anche ricevere una proposta di collaborazione inaspettata.
Leone: domani sarà la vostra giornata, siete voi infatti il segno più fortunato del giorno. Tutto andrà come desiderate, niente intoppi, niente imprevisti, una giornata tutta di vivere!
Vergine: stanchezza e nervosismo vi accompagneranno per l’intera giornata e rischieranno di crearvi dei problemi sia nel lavoro sia nelle vostre relazioni interpersonali.
Bilancia: giornata positiva per quanto riguarda il lavoro, nessun imprevisto in vista. In amore invece possibili tensioni con il partner a causa della troppa gelosia di uno dei due.
Scorpione: ottima giornata dal punto di vista lavorativo, con diverse soddisfazioni personali in vista. In amore invece non è un periodo particolarmente fortunato.
Sagittario: giornata difficile sotto tutti i punti di vista. Litigi e discussioni con il partner potrebbero essere al centro della vostra serata, mentre sul lavoro occhio a screzi con un collega.
Capricorno: giornata da dedicare a riflessioni profonde, è tempo di capire se la strada che avete intrapreso è davvero quella che vi rende felici. Attenzione a un forte nervosismo in serata.
Acquario: giornata molto positiva, specie dal punto di vista sentimentale. I single potrebbero infatti ricevere una chiamata o un messaggio da qualcuno di molto speciale.
Pesci: giornata nel complesso serena, senza troppi intoppi. Attenzione solamente alla stanchezza accumulata, che da domani comincerà a farsi sentire prepotentemente.