Ariete : giornata all’insegna dell’amore, con passione e romanticismo super protagonisti. Anche sul lavoro sarà una giornata positiva, anche se non mancherà qualche imprevisto.

Cancro: giornata serena e tranquilla, senza troppi intoppi e senza troppi pensieri. Nelle ore mattutine grandi soddisfazioni a livello lavorativo, alcuni di voi potrebbero anche ricevere una proposta di collaborazione inaspettata.

Leone: domani sarà la vostra giornata, siete voi infatti il segno più fortunato del giorno. Tutto andrà come desiderate, niente intoppi, niente imprevisti, una giornata tutta di vivere!

Vergine: stanchezza e nervosismo vi accompagneranno per l’intera giornata e rischieranno di crearvi dei problemi sia nel lavoro sia nelle vostre relazioni interpersonali.