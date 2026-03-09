Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 9 al 15 marzo 2026, per ogni segno zodiacale
Oroscopo settimana 9-15 marzo 2026: i segni più fortunati
Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana dal 9 al 15 marzo 2026 sono Ariete, Leone e Acquario, mentre quelli meno fortunati sono Gemelli, Vergine e Sagittario.
Oroscopo settimana 9-15 marzo 2026: le previsioni segno per segno
Ecco l’oroscopo della settimana dal 9 al 15 marzo 2026, per ogni segno zodicale:
Ariete: che settimana di fuoco! Venere è dalla vostra parte e in amore le cose non potrebbero andare meglio. Anche sul lavoro ottima settimana in vista, ricca di soddisfazioni personali.
Toro: settimana a due facce, in amore litigi e discussioni con il partner potrebbero essere all’ordine del giorno, specie da metà settimana. Sul lavoro invece tutto nella norma, senza troppi intoppi.
Gemelli: settimana difficile, diversi imprevisti vi metteranno di cattivo umore e rischieranno non solo di farvi performare male sul lavoro ma anche di rovinare i vostri rapporti interpersonali.
Cancro: settimana nel complesso tranquilla, anche se non mancheranno alcune tensioni con il partner a causa di vecchie questioni non ancora chiarite del tutto. Sul lavoro soddisfazioni in vista.
Leone: che bella settimana vi aspetta! Passione e romanticismo saranno i veri protagonisti, quasi tutti i giorni! Anche sul lavoro le cose procedono a gonfie vele, promozione in vista?
Vergine: settimana decisamente no, troppa la stanchezza accumulata nell’ultimo periodo che potrebbe ripercuotersi sia in ambito lavorativo sia in quello sentimentale.
Bilancia: settimana a due facce, ottima dal punto di vista lavorativo, con possibili promozioni o nuove collaborazioni. Un pò meno positiva dal punto di vista sentimentale, specie per i single.
Scorpione: super settimana lavorativamente parlando, fatta di grandi soddisfazioni e obiettivi raggiunti. In amore invece occhio alla troppa gelosia che potrebbe creare tensioni nella coppia.
Sagittario: settimana complicata, specie in ambito lavorativo con tante mansioni da portare a termine in breve tempo. Anche in amore qualche battibecco di troppo.
Capricorno: lavorativamente parlando sarò davvero una settimana molto fortunata per chi cerca lavoro, potreste finalmente essere chiamati per un colloquio. In amore tutto procede bene.
Acquario: super settimana in vista, sia a livello lavorativo sia sentimentale, tanto che alcuni di voi si renderanno conto che è giunto il momento di fare un passo avanti nella relazione.
Pesci: sentimentalmente parlando sarà davvero una settimana molto positiva, piena di coccole e momenti magici. Sul lavoro però attenzioni a diversi imprevisti che vi creeranno non pochi problemi.