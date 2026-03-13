Scopriamo insieme l’oroscopo per il weekend del 14 e 15 marzo 2026, per ogni segno zodiacale.

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati del weekend del 14 e 15 marzo 2026 sono Leone, Scorpione e Acquario, mentre quelli meno fortunati sono Gemelli, Vergine e Sagittario.

Ecco l’oroscopo del weekend del 14 e 15 marzo 2026 per ogni segno zodiacale:

Ariete: weekend nel complesso positivo, anche se nella giornata di sabato potrebbero non mancare litigi e discussioni con il partner. Domenica giornata ricca di divertimento.

Toro: fine settimana sottotono, la stanchezza accumulata nel corso della settimana si farà sentire, sia fisicamente sia mentalmente. Cercate dunque di dedicare il giusto tempo a del sano riposo.

Gemelli: weekend complicato, il nervosismo sarà infatti super protagonista e potrebbe crearvi dei problemi non solo con il partner ma anche con i vostri amici e parenti.

Cancro: due giorni positivi, senza troppi intoppi. Due giorni da dedicare a voi stessi, a ricaricare le energie e a ritrovare l’entusiasmo perso durante la settimana appena trascorsa.

Leone: che weekend magico vi attende! Passione e romanticismo saranno super protagonisti anzi, qualcuno di voi potrebbe finalmente ricevere la tanto attesa proposta!

Vergine: dopo una settimana di alti e bassi, anche il questo fine settimana sarà un pò sulla stessa linea, con imprevisti e incomprensioni con le persone a voi più care.

Bilancia: weekend a due facce, sabato sarà una giornata davvero magica, piena di divertimento e amore. Domenica invece attenzione a un nervosismo eccessivo che potrebbe mettervi di cattivo umore

Scorpione: super weekend in vista! Le stelle sono con voi tanto che ogni cosa vi sembrerà possibile. Un progetto a cui tenete particolarmente proprio in questi due giorni potrebbe prendere forma.

Sagittario: non sarà un fine settimana facile, il malumore vi accompagnerà entrambi i giorni e potrebbe anche creare dei seri problemi all’interno della coppia.

Capricorno: sabato sarà una giornata davvero fortunata e positiva, da trascorrere con gli affetti a voi più cari. Domenica la stanchezza si farà sentire e avrete poca voglia di uscire.

Acquario: ottimo fine settimana in vista, specie dal punto di vista sentimentale, con passione e romanticismo che saranno i veri protagonisti. Anche per i single tanta fortuna, qualcuno di speciale potrebbe contattarvi.