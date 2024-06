Oroscopo, i segni zodiacali più fortunati di luglio: la classifica è sorprendente, soprattutto per alcuni.

Luglio è alle porte e le previsioni dell’oroscopo ci svelano quali sono i segni zodiacali più fortunati del mese. Vediamo chi può ritenersi baciato dalla fortuna e, magari, tentare la sorte.

Oroscopo, la classifica dei segni zodiacali più fortunati di luglio

L’estate sta finalmente entrando nel vivo e finalmente ci si potrà concedere un po’ di relax. Quanti amano le previsioni astrali, però, potrebbero anche tentare la fortuna. Attenzione, però, perché per il mese di luglio soltanto alcuni segni zodiacali sono baciati dalla dea bendata. Vi diciamo subito che gli ultimi posti della classifica sono occupati da Leone, Toro, Sagittario e Vergine. Pertanto, se appartenente ad uno di questi segni è meglio non sfidare la sorte. Si prospetta un periodo di insoddisfazione, turbolenze e delusione.

I segni zodiacali più fortunati: occhio a quei cinque

Al centro della classifica dei segni zodiacali più fortunati di luglio ci sono: Ariete, Capricorno, Bilancia, Cancro e Acquario. Per loro l’oroscopo è abbastanza positivo. Sarà un mese particolare, con alcuni momenti di stanchezza e riflessione, che porteranno a rivalutare situazioni lavorative o amorose.

Oroscopo luglio 2024: il podio della classifica

Il terzo posto della classifica dei segni zodiacali più fortunati è occupato dai Pesci, che potrebbero ricevere buone notizie riguardanti il denaro. Non solo, anche in amore potrebbe esserci qualche news interessante. Seconda posizione per Scorpione, che vivrà il mese di luglio all’insegna della carica e degli eventi romantici. Il primo posto va ai Gemelli, che sono fortunatissimi, sia sul piano professionale che su quello sentimentale.