Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 18 al 24 agosto 2025, per ogni segno zodiacale.

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana dal 18 al 24 agosto 2025 sono Cancro, Scorpione e Pesci, mentre quelli meno fortunati sono Ariete, Leone e Bilancia.

Ecco l’oroscopo della settimana dal 18 al 24 agosto 2025 per ogni segno zodiacale:

Ariete: agosto non è un mese fortunatissimo, da nessun punto di vista ma, soprattutto per quanto riguarda l’amore. Questa sarà una settimana caratterizzata da litigi e discussioni, spesso per piccole cose.

Toro: ottima settimana in vista, Venere è dalla vostra parte e vi regalerà momenti magici da vivere con il partner. Per i single, è ora di fare il primo passo! Sul lavoro settimana tranquilla, senza troppi intoppi.

Gemelli: settimana a due facce, se dal punto di vista sentimentale le cose andranno a meraviglia, lo stesso non si può dire per il lavoro. Chi rientra proprio in questi giorni potrebbe trovarsi sorprese non troppo gradite.

Cancro: che settimana meravigliosa! Venere è ancora con voi e vi regalerà giornate all’insegna di passione e romanticismo. Anche sul lavoro le cose proseguiranno nel migliore dei modi.

Leone: settimana di alti e bassi, diciamo che i primi giorni saranno piuttosto sereni e anche all’insegna del divertimento. A partire da mercoledì la fortuna vi volterà le spalle e darà via a un periodo piuttosto complicato.

Vergine: per chi lavora questa sarà una settimana complicata, piena di cose da fare e anche purtroppo ricca di imprevisti. Dal punto di vista sentimentale però sarà invece una settimana davvero positiva, anzi una settimana magica!

Bilancia: inizierà per voi un periodo difficile dal punto di vista sentimentale, la gelosia infatti darà vita a litigi e discussioni e, alcuni di voi, potrebbero anche mettere in discussione la relazione.

Scorpione: settimana molto positiva, in amore grazie a Venere ci saranno occasioni di conoscere gente nuova per i single, mentre sul lavoro potrebbe arrivare una proposta di collaborazione davvero super intrigante!

Sagittario: sul lavoro sarà una settimana tranquilla senza troppi imprevisti, mentre in amore qualche malumore di troppo nella coppia, ma nulla che non si risolverà per il meglio.

Capricorno: settimana molto nervosa però anche ricca di momenti positivi da ricordare. Il consiglio è cercare di passare il più tempo possibile in mezzo alla natura, in modo da tenere a bada il nervosismo.

Acquario: ottima settimana dal punto di vista sentimentale, i single avranno modo di parlare a quattr’occhi con qualcuno di molto speciale per loro. Sul lavoro qualche imprevisto di troppo.