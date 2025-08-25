Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 25 al 31 agosto 2025 per ogni segno zodiacale.

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana dal 25 al 31 agosto 2025 sono Ariete, Vergine e Capricorno, mentre quelli meno fortunati sono Toro, Cancro e Scorpione.

Ecco l’oroscopo della settimana dal 25 al 31 agosto 2025 per ogni segno zodiacale:

Ariete: settimana all’insegna della serenità e del buonumore. Vi sentirete anche pieni di energia e voglia di fare. In amore romanticismo e passione saranno all’ordine del giorno.

Toro: settimana difficile, gli imprevisti saranno infatti all’ordine del giorno. Per chi rientra al lavoro potrebbe trovarsi di fronte a difficoltà inattese. In amore settimana sfortunata.

Gemelli: settimana positiva, soprattutto in ambito sentimentale le cose procederanno a gonfie vele. Anzi, grosse occasioni di incontri speciali per i single! Sul lavoro settimana tranquilla.

Cancro: settimana un pò sottotono, il nervosismo infatti prenderà il sopravvento diversi giorni e ciò potrebbe ripercuotersi sia in ambito sentimentale sia in ambito lavorativo.

Leone: settimana a due facce, super per l’amore, negativa per il lavoro dove, gli imprevisti e le difficoltà, potrebbero davvero essere all’ordine del giorno. Consigliatissime questa settimana pratiche quali yoga e meditazione.

Vergine: ottima settimana in vista, alcuni di voi infatti potrebbero ricevere una proposta lavorativa davvero intrigante che potrebbe cambiare in meglio la vostra vita. Anche in amore tutto a gonfie vele.

Bilancia: settimana a due facce, molto positiva in ambito sentimentale, con grandi occasioni per i single di conoscere la persona giusta, un pò difficile a livello professionale, con diversi imprevisti dietro l’angolo.

Scorpione: in amore settimana decisamente no, Venere vi volta le spalle e darà il via a un periodo complicato. Anche sul lavoro settimana un pò così, possibile discussioni con i colleghi.

Sagittario: settimana molto fortunata e molto divertente. Per chi è ancora in vacanza sarà davvero una settimana super, ricca di divertimento insieme agli amici di sempre.

Capricorno: settimana sì per l’amore, chi è in coppia vivrà davvero emozioni uniche, settimana no per il lavoro. Il consiglio è passare il tempo libero a fare qualcosa che amate, così da distrarvi dalle difficoltà lavorative.

Acquario: settimana così così, in amore litigi e discussioni potrebbero essere presenti un pò tutti i giorni, anche se non mancheranno anche momenti all’insegna della tenerezza.