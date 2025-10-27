Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 27 ottobre al 2 novembre 2025, per ogni segno zodiacale.
Oroscopo settimana 27 ottobre – 2 novembre 2025: i segni più fortunati
Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana dal 27 ottobre al 2 novembre 2025 sono Leone, Bilancia eCapricorno, mentre quelli meno fortunati sono Gemelli, Vergine e Acquario.
Oroscopo settimana 27 ottobre – 2 novembre 2025: le previsioni segno per segno
-
Ariete: settimana a due facce, molto positiva per quanto riguarda il lavoro, con possibili novità per chi sta cercando una nuova occupazione. In amore continua invece il periodo no, meglio concentrarsi su se stessi.
-
Toro: nella coppia tutto procede a gonfie vele, tanto che alcuni di voi sentiranno il bisogno di fare passi avanti nella relazione. Sul lavoro settimana così così, qualche imprevisto di troppo vi metterà di cattivo umore.
-
Gemelli: settimana difficile, segnata da forti incomprensioni con il partner che potrebbero anche mettere a rischio la relazione. Anche sul lavoro settimana no, il nervosismo potrebbe non farvi performare al meglio.
-
Cancro: in amore non sarà una settimana facile, il passato continua a bussare alla vostra porta rendendovi molto malinconici. Sul lavoro invece settimana positiva, ricca di soddisfazioni.
-
Leone: bellissima settimana in vista, sia dal punto di vista lavorativo, con nuovi progetti pronti a partire, sia dal punto di vista sentimentale, con passione e romanticismo super protagonisti.
-
Vergine: attenzione al nervosismo questa settimana che potrebbe arrecarvi dei problemi sia con il partner sia con i colleghi. Consigliate pratiche rilassanti per ritrovare calma e buonumore.
-
Bilancia: wow, una settimana da ricordare! In amore le cose non potrebbero andare meglio, è ora di fare il grande passo? Anche sul lavoro tutto molto bene anzi ci saranno nuovi progetti in arrivo super stimolanti.
-
Scorpione: settimana nel complesso serena, non mancheranno gli imprevisti ma nulla che non riuscirete a risolvere nel migliore dei modi. Occhio a un pò di nervosismo giovedì e venerdì.
-
Sagittario: amore sì, lavoro no. Sarà una settimana a due facce, nella relazione tutto procede molto bene, anzi non mancheranno i momenti magici da vivere insieme al partner, sul lavoro invece tanti imprevisti e contrattempi.
-
Capricorno: settimana molto fortunata, da ogni punto di vista ma, soprattutto dal punti di vista lavorativo con notizie davvero importanti in arrivo che potrebbero dare una svolta decisiva alla vostra carriera.
-
Acquario: settimana difficile, la stanchezza non vi farà performare come siete soliti fare, rischiando di rovinare tutto il buono fatto fin qui. Anche dal punto di vista sentimentale qualche malumore di troppo.
-
Pesci: novità importanti dal punto di vista lavorativo! Nuova collaborazione in vista? Magari all’estero? Dal punto di vista sentimentale invece settimana un pò sottotono.