Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 4 al 10 agosto 2025, segno per segno.

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana dal 4 al 10 agosto 2025 sono Gemelli, Leone e Sagittario, mentre quelli meno fortunati sono Toro, Vergine e Capricorno.

Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 4 al 10 agosto 2025 per ogni segno zodiacale:

Ariete: settimana super dal punto di vista professionale, chi infatti è ancora al lavoro avrà molte soddisfazioni. In amore continua il periodo no, meglio concentrarsi su se stessi.

Toro: settimana difficile, le stelle vi voltano le spalle. In amore litigi e discussioni saranno infatti all’ordine del giorno, e anche sul lavoro non riuscirete a performare come al solito.

Gemelli: settimana all’insegna del relax e del divertimento con gli amici di sempre. Forti emozioni in arrivo in amore, proposta di matrimonio romantica in riva al mare?

Cancro: Venere nel segno vi regalerà una settimana davvero colma di emozioni, la vostra relazione sentimentale non potrebbe infatti andare meglio. Sul lavoro qualche imprevisto ma nulla che non risolverete al meglio.

Leone: settimana molto fortunata, tutto andrà come desiderate. In amore passione e romanticismo saranno protagonisti, e anche sul lavoro non mancheranno le gratificazioni.

Vergine: avete bisogno di una vacanza, stanchezza e nervosismo saranno presenti tutta la settimana. Cercate di sfruttare il tempo libero per ricaricare le energie.

Bilancia: settimana all’insegna della serenità e delle complicità. Dopo un periodo un pò difficile, sta tornando il sereno e il resto dell’estate sarà davvero pieno di sorprese positive!

Scorpione: tanta fortuna per i single che potrebbero conoscere una persona davvero speciale. Sul lavoro qualche difficoltà di troppo dovuta alla stanchezza accumulata nell’ultimo periodo.

Sagittario: che bella settimana! Sorprese in arrivo dal partner e tante soddisfazioni personali. Questa settimana sarete pieni di energia e voglia di fare, nessuno vi fermerà!

Capricorno: settimana all’insegna del malumore, nulla vi sembrerà andare per il verso giusto. Ma tranquilli, è solo una sensazione, le cose si sistemeranno e tornerà il sereno.

Acquario: settimana positiva per quanto riguarda l’amore, sorprese romantiche in vista, un pò meno per quanto riguarda il lavoro dove gli imprevisti saranno all’ordine del girono.