Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 6 al 12 ottobre 2025 per ogni segno zodiacale.

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana dal 6 al 12 ottobre 2025 sono Cancro, Vergine e Capricorno, mentre quelli meno fortunati sono Gemelli, Sagittario e Acquario.

Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 6 al 12 ottobre 2025, per ogni segno zodiacale:

Ariete: grandi opportunità lavorative in arrivo, alcuni di voi potrebbero iniziare una nuova collaborazione. In amore settimana tranquilla, nessuna divergenza all’interno della coppia da sottolineare.

Toro: settimana così così, siete stressati e ciò si potrebbe ripercuotere sul vostro lavoro ma, gli affetti a voi cari vi faranno tornare il sorriso. Occhio a un pò di nervosismo venerdì.

Gemelli: settimana difficile, sotto ogni punto di vista. Nella coppia litigi e malintesi potrebbero essere all’ordine del giorno, anche sul lavoro qualche intoppo di troppo.

Cancro: ottima settimana in vista, soprattutto grazie a Venere che vi spingerà a osare. Sul lavoro grandi opportunità in arrivo, chi sta cercando lavoro potrebbe avere un’occasione da non perdere.

Leone: settimana a due facce, positiva per quanto riguarda l’amore, dove passione e romanticismo saranno alle stelle, un pò sottotono sul lavoro, soprattutto a causa di imprevisti.

Vergine: che belle settimana! Le stelle sono dalla vostra parte e vi regaleranno giornate davvero magiche, sotto ogni punto di vista. Sta a voi sfruttarle al massimo!

Bilancia: in amore sarà una settimana all’insegna dell’armonia di coppia, sul lavoro invece non mancheranno le complicazioni e, attenzione, a qualche diverbio con i colleghi.

Scorpione: lavorativamente parlando alcuni di voi potrebbero presto ricevere una proposta lavorativa all’estero da non farsi scappare! In amore settimana così così, qualche malumore di troppo.

Sagittario: settimana complicata, il nervosismo sarà infatti alle stelle e ciò si ripercuoterà sia in ambito affettivo sia in ambito lavorativo. Consigliate pratiche rilassanti quali yoga e meditazione.

Capricorno: settimana piuttosto fortunata, tutte le vostre scelte si riveleranno quelle giuste. I single potrebbero ricevere una telefonata inaspettata da qualcuno che non sentivate da tempo.

Acquario: non sarà una settimana da ricordare, vi sentirete infatti giù di morale per una scelta sbagliata che vi rendere conto aver fatto recentemente. Anche sul lavoro settimana sottotono.