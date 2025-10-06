Home > Oroscopo > L'oroscopo della settimana dal 6 al 12 ottobre 2025: nuove opportunità in ar...

L'oroscopo della settimana dal 6 al 12 ottobre 2025: nuove opportunità in arrivo

oroscopo settimana 6 12 ottobre 2025

Cosa riservano le stelle questa settimana? Quali sono i segni più fortunati? Scopriamolo insieme.

di Pubblicato il

© Riproduzione riservata

Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 6 al 12 ottobre 2025 per ogni segno zodiacale.

Oroscopo settimana 6-12 ottobre 2025: i segni più fortunati

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana dal 6 al 12 ottobre 2025 sono Cancro, Vergine e Capricorno, mentre quelli meno fortunati sono Gemelli, Sagittario e Acquario.

Oroscopo settimana 6-12 ottobre 2025: le previsioni segno per segno

Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 6 al 12 ottobre 2025, per ogni segno zodiacale:

  • Ariete: grandi opportunità lavorative in arrivo, alcuni di voi potrebbero iniziare una nuova collaborazione. In amore settimana tranquilla, nessuna divergenza all’interno della coppia da sottolineare.

  • Toro: settimana così così, siete stressati e ciò si potrebbe ripercuotere sul vostro lavoro ma, gli affetti a voi cari vi faranno tornare il sorriso. Occhio a un pò di nervosismo venerdì.

  • Gemelli: settimana difficile, sotto ogni punto di vista. Nella coppia litigi e malintesi potrebbero essere all’ordine del giorno, anche sul lavoro qualche intoppo di troppo.

  • Cancro: ottima settimana in vista, soprattutto grazie a Venere che vi spingerà a osare. Sul lavoro grandi opportunità in arrivo, chi sta cercando lavoro potrebbe avere un’occasione da non perdere.

  • Leone: settimana a due facce, positiva per quanto riguarda l’amore, dove passione e romanticismo saranno alle stelle, un pò sottotono sul lavoro, soprattutto a causa di imprevisti.

  • Vergine: che belle settimana! Le stelle sono dalla vostra parte e vi regaleranno giornate davvero magiche, sotto ogni punto di vista. Sta a voi sfruttarle al massimo!

  • Bilancia: in amore sarà una settimana all’insegna dell’armonia di coppia, sul lavoro invece non mancheranno le complicazioni e, attenzione, a qualche diverbio con i colleghi.

  • Scorpione: lavorativamente parlando alcuni di voi potrebbero presto ricevere una proposta lavorativa all’estero da non farsi scappare! In amore settimana così così, qualche malumore di troppo.

  • Sagittario: settimana complicata, il nervosismo sarà infatti alle stelle e ciò si ripercuoterà sia in ambito affettivo sia in ambito lavorativo. Consigliate pratiche rilassanti quali yoga e meditazione.

  • Capricorno: settimana piuttosto fortunata, tutte le vostre scelte si riveleranno quelle giuste. I single potrebbero ricevere una telefonata inaspettata da qualcuno che non sentivate da tempo.

  • Acquario: non sarà una settimana da ricordare, vi sentirete infatti giù di morale per una scelta sbagliata che vi rendere conto aver fatto recentemente. Anche sul lavoro settimana sottotono.

  • Pesci: settimana serena per quanto riguarda l’amore, la sintonia con il partner è evidente a tutti. Sul lavoro qualche piccolo imprevisto di troppo, ma nulla che non risolverete al meglio.