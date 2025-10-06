Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 6 al 12 ottobre 2025 per ogni segno zodiacale.
Oroscopo settimana 6-12 ottobre 2025: i segni più fortunati
Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana dal 6 al 12 ottobre 2025 sono Cancro, Vergine e Capricorno, mentre quelli meno fortunati sono Gemelli, Sagittario e Acquario.
Oroscopo settimana 6-12 ottobre 2025: le previsioni segno per segno
Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 6 al 12 ottobre 2025, per ogni segno zodiacale:
-
Ariete: grandi opportunità lavorative in arrivo, alcuni di voi potrebbero iniziare una nuova collaborazione. In amore settimana tranquilla, nessuna divergenza all’interno della coppia da sottolineare.
-
Toro: settimana così così, siete stressati e ciò si potrebbe ripercuotere sul vostro lavoro ma, gli affetti a voi cari vi faranno tornare il sorriso. Occhio a un pò di nervosismo venerdì.
-
Gemelli: settimana difficile, sotto ogni punto di vista. Nella coppia litigi e malintesi potrebbero essere all’ordine del giorno, anche sul lavoro qualche intoppo di troppo.
-
Cancro: ottima settimana in vista, soprattutto grazie a Venere che vi spingerà a osare. Sul lavoro grandi opportunità in arrivo, chi sta cercando lavoro potrebbe avere un’occasione da non perdere.
-
Leone: settimana a due facce, positiva per quanto riguarda l’amore, dove passione e romanticismo saranno alle stelle, un pò sottotono sul lavoro, soprattutto a causa di imprevisti.
-
Vergine: che belle settimana! Le stelle sono dalla vostra parte e vi regaleranno giornate davvero magiche, sotto ogni punto di vista. Sta a voi sfruttarle al massimo!
-
Bilancia: in amore sarà una settimana all’insegna dell’armonia di coppia, sul lavoro invece non mancheranno le complicazioni e, attenzione, a qualche diverbio con i colleghi.
-
Scorpione: lavorativamente parlando alcuni di voi potrebbero presto ricevere una proposta lavorativa all’estero da non farsi scappare! In amore settimana così così, qualche malumore di troppo.
-
Sagittario: settimana complicata, il nervosismo sarà infatti alle stelle e ciò si ripercuoterà sia in ambito affettivo sia in ambito lavorativo. Consigliate pratiche rilassanti quali yoga e meditazione.
-
Capricorno: settimana piuttosto fortunata, tutte le vostre scelte si riveleranno quelle giuste. I single potrebbero ricevere una telefonata inaspettata da qualcuno che non sentivate da tempo.
-
Acquario: non sarà una settimana da ricordare, vi sentirete infatti giù di morale per una scelta sbagliata che vi rendere conto aver fatto recentemente. Anche sul lavoro settimana sottotono.
-
Pesci: settimana serena per quanto riguarda l’amore, la sintonia con il partner è evidente a tutti. Sul lavoro qualche piccolo imprevisto di troppo, ma nulla che non risolverete al meglio.