Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dall’1 al 7 dicembre 2025, per ogni segno zodiacale.

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana dall’1 al 7 dicembre 2025 sono Cancro, Bilancia e Capricorno, mentre quelli meno fortunati sono Toro, Scorpione e Acquario.

Ecco l’oroscopo della settimana dall’1 al 7 dicembre 2025 per ogni segno zodiacale:

Ariete: settimana di nuove e importanti opportunità lavorative, chi di voi sta cercando una nuova occupazione potrebbe essere chiamato per un colloquio. In amore settimana tranquilla.

Toro: settimana sottotono, l’umore non è dei migliori, avete proprio bisogno di una bella vacanza e di un pò di sano riposo. Occhio a possibili litigi con il partner soprattutto a inizio settimana.

Gemelli: Venere in opposizione porterà diverse tensioni per quanto riguarda la sfera sentimentale. Tanta fortuna invece per quanto riguarda il lavoro, sarà una settimana piena di soddisfazioni.

Cancro: che bella settimana in vista! Le stelle sono dalla vostra parte, tante le soddisfazioni lavorative ma anche l’amore vi sorride. I single potrebbero ricevere una chiamata inaspettata.

Leone: ottima settimana dal punto di vista sentimentale, passione e romanticismo saranno infatti alle stelle. Sul lavoro invece qualche imprevisto di troppo.

Vergine: settimana di alti e bassi, la prima parte sarà molto positiva, sia dal punto di vista sentimentale, sia da quello lavorativo. Nella seconda parte possibili litigi con il partner e diversi imprevisti sul lavoro.

Bilancia: settimana più che positiva, in amore le cose procedono a gonfie vele, tanto che presto potrebbe arrivare la fatidica proposta! Anche sul lavoro settimana tranquilla, senza troppi intoppi.

Scorpione: settimana difficile, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale, dove litigi e discussioni potrebbero essere all’ordine del giorno. Sul lavoro va un pò meglio, ma non sarà una settimana da ricordare particolarmente.

Sagittario: settimana di alti e bassi, ma nel complesso positiva. Non mancheranno gli imprevisti sul lavoro, ma nulla che non riuscirete a risolvere nel migliore dei modi.

Capricorno: settimana molto serena, all’insegna del relax e della crescita personale. Sarà una settimana importante per capire cosa volete davvero dalla vostra vita.

Acquario: settimana sottotono, soprattutto a causa dell’eccessiva stanchezza e del nervosismo, che vi terrà compagnia un pò tutti i giorni e potrebbe crearvi problemi sia in ambito sentimentale sia in quello lavorativo.