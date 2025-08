Scopriamo insieme l’oroscopo del weekend del 2 e 3 agosto 2025 per ogni segno zodiacale.

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati del weekend del 2 e 3 agosto 2025 sono Toro, Gemelli e Bilancia, mentre quelli meno fortunati sono Ariete, Leone e Sagittario.

Scopriamo insieme l’oroscopo del weekend del 2 e 3 agosto 2025, segno per segno:

Ariete: weekend all’insegna del nervosismo e dell’irritabilità. Avete proprio bisogno di una bella vacanza, di non pensare più a nulla e di ricaricare al meglio le energie.

Toro: per chi lavora questo sarà un fine settimana davvero fortunato, ricco di soddisfazioni personali e nuove idee per progetti futuri. In amore invece sarà un weekend un pò sottotono.

Gemelli: che bel fine settimana! Le stelle sono con voi e vi regaleranno non solo momenti magici da vivere con il partner ma anche tanto divertimento assieme agli amici di sempre.

Cancro: comincia per voi un periodo davvero positivo, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Se siete single, questo weekend potreste conoscere qualcuno di davvero speciale.

Leone: non saranno due giorni semplici, saranno diversi infatti gli imprevisti che vi troverete ad affrontare. Tutto dipenderà dal come li affronterete, se con rabbia o con spirito positivo.

Vergine: sabato sarà nel complesso una giornata positiva, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Domenica invece nervosismo e stanchezza saranno protagonisti e potranno creare dei problemi nelle vostre relazioni interpersonali.

Bilancia: weekend molto positivo e molto fortunato. Tutto andrà come desiderate e, alcuni di voi, potrebbero ricevere una sorpresa davvero inaspettata dal parte del partner!

Scorpione: se in amore è un weekend no, per chi lavora sarà invece un fine settimana molto positivo. Potreste infatti mettere le basi per progetti futuri davvero super ambiziosi.

Sagittario: weekend difficile, soprattutto nella coppia. Litigi e discussioni potrebbero essere presenti entrambi i giorni, soprattutto a causa della troppa gelosia.

Capricorno: sabato sarà una giornata sottotono, non sarete dell’umore migliore. Domenica invece spazio al divertimento e al relax, assieme alla persone a voi più care.

Acquario: weekend tranquillo, avete bisogno di riposo e di ricaricare le energie, soprattutto se non andrete in vacanza. Il consiglio è una bella giornata in una spa o alle terme.