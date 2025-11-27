Scopriamo insieme l’oroscopo del weekend del 29 e 30 novembre 2025, per ogni segno zodiacale.
Oroscopo weekend 29-30 novembre 2025: i segni più fortunati
Secondo l’oroscopo, i segni più fortunati del weekend del 29 e 30 novembre 2025 sono Gemelli, Vergine e Capricorno, mentre quelli meno fortunati sono Cancro, Scorpione e Pesci.
Oroscopo weekend 29-30 novembre 2025: le previsioni segno per segno
Scopriamo insieme l’oroscopo del weekend del 29 e 30 novembre 2025 per ogni segno zodiacale:
-
Ariete: fine settimana nel complesso sereno all’insegna della famiglia e degli amici di sempre. Dopo un periodo stressante, è bene sfruttare questi due giorni anche per riposarvi.
-
Toro: sabato sarà una giornata sottotono, dove il malumore regnerà per tutta la giornata. Domenica invece giornata da dedicare alle vostre passione, al fine di ritrovare il buon umore.
-
Gemelli: fine settimana super fortunato e divertente! Vi sembrerà che tutta vada come avete sempre desiderato. Sorprese romantiche nella giornata di sabato!
-
Cancro: sabato sarà una giornata tranquilla, senza troppi pensieri per la mente. Occhio invece a un pò di nervosismo di troppo domenica mattina, che potrebbe crearvi problemi nelle vostre relazioni interpersonali.
-
Leone: è tempo di riflessioni profonde e questo fine settimana è il momento giusto per farle. Alcuni di voi dovranno decidersi a prendere una decisione che stanno rimandando da troppo tempo.
-
Vergine: fine settimana molto positivo, passione e romanticismo saranno alle stelle, ma tanta fortuna anche per i single che potrebbero ricevere una telefonata inaspettata!
-
Bilancia: weekend all’insegna dell’amicizia. Una bella cena o una gita tutti insieme, tra ricordi e divertimento. Cercate però di dedicare anche del tempo alla cura di voi stessi.
-
Scorpione: fine settimana no, nervosismo e stanchezza vi metteranno di cattivo umore e potrebbero anche crearvi dei problemi nelle vostre relazioni interpersonali.
-
Sagittario: Sabato sarà una giornata positiva, piena di divertimento e di amore. Domenica invece attenzione a un pò di nervosismo che potrebbe mettervi di cattivo umore.
-
Capricorno: che bel fine settimana! Tutto va a gonfie vele, sia a livello sentimentale sia a livello lavorativo. In questi due giorni potreste anche ricevere delle sorprese inaspettate.
-
Acquario: l’amore è nell’aria, soprattutto sabato sarà una giornata davvero super romantica. Domenica dovrete fare i conti con un’eccessiva stanchezza, cercate quindi di riposarvi.
-
Pesci: weekend sottotono, non siete nel vostro umore migliore e ciò potrebbe ripercuotersi nella vita di coppia. Litigi e discussioni potrebbero infatti essere frequenti in questi due giorni.