Il weekend che sta per arrivare dal punto di vista dello Zodiaco è diviso in due parti per la maggior parte dei segni, il sabato più introspettivo e personale e la domenica decisamente più aperta a nuove conoscenze ed attività. Vediamo insieme cosa hanno da svelare i diversi segni zodiacali.

Oroscopo 6-7 dicembre: i segni di fuoco e aria

Iniziamo a parlare dell’oroscopo del fine settimana con i segni di fuoco.

Il primo è l’ Ariete che vedrà un sabato di relax e riposo dalle fatiche settimanali, al contrario la domenica con maggiore energia sarà improntato verso attività che fanno divertire per avere un ottimo slancio per la settimana successiva.

Anche per il Leone il sabato sarà maggiormente incentrato su sè stessi mentre la domenica vi sarà maggiore spazio per gli incontri, attenzione però a non cercare giudizi dagli altri, puntare maggiormente sulla propria valorizzazione.

Si passa al Sagittario che vede un sabato chill tra letture e pianificazioni di progetti, la domenica invece sarà all’aria aperta con l’attuazione di gite e attività non programmate che però sanno far star bene.

Passiamo ai segni d’aria che come sappiamo sono molto incentrati sulla comunicazione.

Il primo è l’Acquario che vedrà un sabato focalizzato sulle relazioni online, come ad esempio le chat e le community e la domenica sposterà l’attenzione sulle persone reali, uscendo in compagnia di amici.

Per la Bilancia il sabato è dedicato alla cura di sé mentre la domenica è bene avere in mente cosa fare e non tenersi tutto dentro, il fine settimana in fondo è bello condividerlo con chi si vuole bene.

I Gemelli vedranno un sabato maggiormente incentrato su sè stessi con zero voglia di relazionarsi con gli altri, voglia che ritorna la domenica quando si ha maggior desiderio di interazione sociale.

6-7 dicembre, i segni di terra e acqua

Continuamo con i segni di terra che sono forse i più stabili dello zodiaco, scopriamo come vivranno il weekend.

Per il Toro un sabato vissuto in famiglia, sorseggiandosi una bevanda calda e guardando una serie tv. La domenica sarà perfetta per piccole attività casalinghe che vi rimetteranno in moto.

Situazione differente per la Vergine il cui sabato sarà ricco di impegni da assolvere e in cui è diffcile districarsi, la domenica sarà certamente meno impegnativa e si apprezzeranno situazioni senza l’ansia della perfezione.

Il Capricorno vivrà un sabato dove il pensiero è già rivolto alle attività della settimana successiva, la domenica però sarà necessario staccare la spina, circondandosi degli affetti più cari. Il riposo è fondamentale.

Infine chiudiamo con i segni d’acqua che come si sa vivono di immaginazione.

Il Cancro vedrà un sabato molto rilassato da vivere in casa guardando la propria serie tv al caldo di una coperta per poi aprirsi un po’ di più la domenica, sempre però con gli affetti cari, cercando magari il sostegno di cui ha davvero bisogno.

Per lo Scorpione il sabato lascia spazio al riaffiorare di vecchi pensieri, non per forza negativi e se analizzati correttamente permetteranno di vivere una domenica tranquilla.

I Pesci vivranno un sabato iper sensibile, perfetto per vivere esperienze all’insegna dell’arte, della musica e del relax. Domenica si dovrà essere più pragmatici pensando a come organizzare la settimana seguente.