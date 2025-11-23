Le forze dell'ordine stanno effettuando i rilievi nel luogo del ritrovamento: la vittima è stata identificata, aveva 45 anni e due figli

É giallo a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, e si indaga a tutto campo a seguito del ritrovamento del cadavere di una donna. A fare la macabra scoperta, avvenuta sulla pista ciclabile nelle vicinanze della vecchia stazione della Circumvesuviana, sono stati alcuni passanti che hanno immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti carabinieri e scientifica per effettuare tutti i rilievi del caso ed avviare le indagini: la vittima è stata identificata.

Mistero a Pomigliano d’Arco, trovato il cadavere di una donna. Chi è

Il corpo della donna, una 45enne, si trovava in quello che è considerato un luogo molto amato dagli sportivi che si tengono in allenamento, una pista ciclabile a Pomigliano d’Arco (Napoli). I passanti si sono trovati davanti al cadavere, come riportato da Leggo e da Il Messaggero, e hanno chiamato subito le forze dell’ordine. I carabinieri hanno immediatamente avviato le indagini che al momento, prendono in considerazione tutte le piste in virtù del fatto che accanto al corpo della donna è stato fatto un ritrovamento choc.

La 45enne si chiamava Barbara Terracciano e aveva due figli di 10 e 12 anni. Un’arma da fuoco, una pistola, è stata rinvenuta accanto al suo corpo ed un proiettile l’avrebbe raggiunta alla testa, presunta ragione del decesso. Non è chiaro, al momento, se si tratti di omicidio o di suicidio, pertanto le indagini proseguono a tutto campo.