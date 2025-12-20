Violenza a Taipei: 27enne accoltella passanti nella metropolitana e nel quartiere commerciale di Zhongshan, terrore e vittime.

Un attacco improvviso e violento ha sconvolto venerdì il cuore di Taipei, trasformando due luoghi pubblici molto frequentati in scenari di panico e sangue. Un giovane di 27 anni, armato di coltello e fumogeni, ha accoltellato i passanti, provocando un bilancio tragico di vittime e feriti.

Panico e violenza nel cuore di Taipei: indagini e reazioni delle autorità

Le autorità taiwanesi hanno definito l’accaduto un gesto deliberato, ma le motivazioni rimangono ancora oscure. Il presidente Lai Ching-te ha condannato l’attacco come un atto premeditato e brutale, promettendo un’inchiesta pubblica e recandosi in ospedale a visitare alcuni feriti.

Come riportato dalla CNA, la polizia esclude collegamenti con gruppi terroristici o motivazioni ideologiche, descrivendo il responsabile, Chang Wen, come un individuo socialmente isolato. L’episodio ha provocato uno shock collettivo in una città poco abituata a episodi di violenza estrema, lasciando cittadini e autorità a riflettere sulle cause di un gesto così inspiegabile.

Orrore in strada: lancia fumogeni e poi accoltella i passanti, tre morti e undici feriti

L’uomo di 27 anni ha lanciato fumogeni all’interno della stazione centrale della metropolitana, generando il caos tra pendolari e passanti. Armato di un lungo coltello, ha colpito indiscriminatamente le persone presenti, scatenando scene di terrore. Successivamente si è spostato verso la zona commerciale di Zhongshan, continuando gli attacchi in un centro commerciale.

Stando agli ultimi aggiornamenti di AP News, il bilancio provvisorio parla di tre vittime e almeno undici feriti, alcuni in condizioni gravi. Testimoni descrivono un clima di confusione e paura, con persone che fuggivano tra fumo e sangue, mentre il sospettato, braccato dalla polizia, si è tolto la vita gettandosi da un edificio.