Terrore ieri sera nel Regno Unito, quando due uomini hanno cominciato ad aggredire, armati di coltello, diversi passeggeri a bordo di un treno nei pressi di Cambridge: c’è l’ipotesi terrorismo.

Uk, attacco con coltello sul treno in corsa: terrore e molti feriti

Notte di terrore in Uk, diverse persone sono state infatti accoltellate a bordo di un treno partito da Doncaster e diretto a King’s Cross.

Secondo la Bbc, intorno alle ore 19.30 di ieri sera, sabato 1 novembre 2025, due uomini hanno cominciato ad accoltellare i passeggeri del treno nei pressi di Cambridge, scatenando il panico a bordo del convoglio. Il bilancio è di dieci feriti, di cui 9 sarebbero in gravi condizioni e rischierebbero la vita. La polizia dei trasporti britannica ha arrestato due uomini ma, sia la dinamica che il movente, sono ancora da chiarire. C’è però l’ipotesi che sia sia trattato di terrorismo.

Uk, attacco con coltello sul treno in corsa: ipotesi terrorismo

La polizia ha arrestato, come detto, due uomini sospettati di aver accoltellato diverse persone sul treno nel Cambridgeshire. Le indagini sono al momento in corso, da chiarire sia la dinamica sia il movente. Inizialmente si è parlato anche di ipotesi terrorismo anche se, la polizia britannica ha precisato che, al momento, gli agenti dell’antiterrorismo stanno solamente fornendo supporto agli investigatori. L’identità dei due sospettati non è stata diffusa, in corso le indagini per capire se i due uomini si conoscessero, se hanno agito d’impulso o se il tutto è stato pianificato. Secondo le testimonianze raccolte dai media Uk, i testimoni presenti sul treno hanno raccontato che molti passeggeri, in presa al panico, si sono nascosti nei bagni e che “c’era sangue ovunque.” Queste invece sono le parole del primo ministro Keir Starmer: “un terribile episodio, profondamente sconcertante. I miei pensieri sono con tutte le persone coinvolte e con i soccorritori che hanno agito con molta prontezza.”