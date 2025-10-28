Intorno all’alba di questa mattina, 28 ottobre 2025, si è verificata un’aggressione in via Prenestina, a Roma. Un ragazzo di 28 anni è stato accoltellato e lasciato a terra in una pozza di sangue.

Roma, accoltellamento all’alba in via Prenestina: ragazzo trovato in una pozza di sangue

All’alba di questa mattina un uomo è stato accoltellato e lasciato in strada sanguinante a Roma.

Una chiamata al numero di emergenza ha segnalato una violenta lite per strada in via Prenestina e, all’arrivo delle forze dell’ordine, nei pressi di un distributore è stato ritrovato a terra, in una pozza di sangue, un uomo. Si tratta di un cittadino egiziano di 28 anni, Mohamed Loay, il quale è stato trasportato in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata dove si trova ricoverato. Secondo le ultime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita e dovrebbe essere interrogato nelle prossime ore.

Roma, accoltellamento all’alba in via Prenestina: indagini in corso

Si indaga per capire cosa sia successo esattamente questa mattina intorno all’alba, quando un ragazzo di 28 anni di origini egiziane è stato ritrovato con ferite da taglio in una pozza di sangue a Roma. Gli agenti hanno seguito le tracce ematiche e sono giunti nei pressi di un forno in via Aldo Capitini, dove sarebbe avvenuta l’aggressione. Gli agenti sono già riusciti a risalire alla targa di un’auto in fuga con a bordo, probabilmente, gli aggressori. Al momento l’ipotesi più probabile è quella a uno scontro legato a questioni di droga. Le indagini sono tutt’ora in corso.