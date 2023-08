Otranto, giocatore stroncato da infarto: si trovava in vacanza con la sua rag...

Leonardo Cremonesi, giovane giocatore attivo perlopiù nelle squadre del Lodigiano, è stato stroncato da un infarto. La tragedia è avvenuta a Otranto, in provincia di Lecce. Cremonesi aveva solo 30 anni ed era originario di Pieve Fissiriaga, nel Lodigiano. Come informa il Messaggero, la morte è sopraggiunta improvvisamente mentre si trovava con la compagna presso un B&B, intorno alle 11 di sabato 26 agosto. La comunità locale conosceva il giovane Leonardo Cremonesi per la sua intensa partecipazione nel calcio dilettantistico.

Calciatore stroncato da infarto: il post dell’Us Fissiraga

La notizia della sua improvvisa scomparsa ha causato sconcerto e tristezza. Il messaggio condiviso sulla pagina Facebook dell’Us Fissiraga, il club sportivo del suo paese natale, esprime il profondo dolore della comunità: “Una notizia che ci sconvolge e ci addolora. Si è spento improvvisamente, nel fiore degli anni, il nostro ex giocatore Leonardo Cremonesi, protagonista qualche anno fa della meravigliosa cavalcata che ci portò in Prima categoria. Il presidente, insieme al consiglio direttivo, ai dirigenti, tecnici e ai giocatori tutti si stringono in un abbraccio alla sua famiglia”.

Asd Superga: “Non ci sono parole”

Anche un’altra squadra calcistica del territorio, l’Asd Superga Muzza di Cornegliano Laudense, ha voluto rendere omaggio a Leonardo Cremonesi. Nel post dedicato a lui si può leggere: “Non ci sono parole. Stamattina è venuto a mancare a soli 30 anni Leonardo Cremonesi, storico giocatore della Superga. Tutta la società si stringe al dolore della famiglia e ai fratelli Elia e Alberto. Ciao, Leo. Riposa in pace”.