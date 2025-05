Padova, arrestato irregolare con 18 dosi di cocaina addosso

La Polizia a Padova ha arrestato un tunisino irregolare di 21 anni, scoperto con 18 dosi di cocaina. Per il ragazzo è già stata disposta l’espulsione dal nostro Paese.

Il ragazzo era in realtà già noto alla Polizia per spaccio di sostanze stupefacenti. Il 21enne è stato fermato mentre passeggiava per la città, durante la perquisizione sono state trovate quattro dosi di cocaina. Nella sua abitazione ne sono state poi trovate alte 14, oltre a 400 euro in contanti. Il giovane è stato quindi arrestato e portato in Questura, dove è stato convalidato il fermo.

Come detto è stato arrestato a Padova un 21enne tunisino irregolare in possesso di 18 dosi di cocaina. Dopo la conferma del fermo, il giovane è stato accompagnato presso il Centro di permanenza per il rimpatrio di Gradisca d’Isonzo ai fini del suo definitivo allontanamento dal nostro Paese.