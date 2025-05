Un arresto significativo nel traffico di droga

Il 28 aprile, i carabinieri della Compagnia di Firenze Oltrarno hanno arrestato un cittadino albanese, trovato in possesso di ben 21 chili di cocaina, destinati al mercato dello spaccio nel Centro Italia. Il valore della droga sequestrata è stimato intorno ai 600.000 euro. L’operazione, che ha visto il supporto dell’Arma di Pisa, si è conclusa con la scoperta di un vero e proprio ‘magazzino della droga’ situato nell’abitazione dell’uomo, sul litorale pisano.

Dettagli dell’operazione

I carabinieri, insospettiti da movimenti sospetti dell’autovettura in uso all’albanese, hanno avviato una serie di servizi di osservazione. Questi hanno portato a un blitz tempestivo, subito dopo l’arrivo di un borsone contenente la cocaina, suddivisa in 21 panetti, e tre telefoni cellulari. Durante la perquisizione, sono state rinvenute anche un kalashnikov con munizioni e una pistola, evidenziando la pericolosità dell’individuo e la gravità della situazione.

Un contesto di crescente allerta

Questo arresto si inserisce in un contesto di crescente allerta per il traffico di sostanze stupefacenti nella regione. Solo pochi giorni prima, il 9 aprile, un altro giovane albanese era stato arrestato con 24 chili di cocaina in un casottino a Capannori, in provincia di Lucca. Anche in quel caso, il valore della droga era stimato intorno ai 700.000 euro. Le forze dell’ordine stanno intensificando i controlli e le operazioni per contrastare il fenomeno dello spaccio, che continua a rappresentare una seria minaccia per la sicurezza pubblica.