Una terribile tragedia, che per certi versi ricorda molto da vicino quanto accaduto poche settimane fa nel Natisone, è capitata questa volta a Padova. Due ragazzi, nella prima serata di ieri, sono stati inghiottiti dalle acque del fiume Brenta: i sommozzatori hanno trovato il corpo senza vita di uno dei due.

Padova, ragazzi scomparsi nel Brenta: l’incidente

Il tremendo incidente è avvenuto nel corso della giornata di ieri e la sua dinamica è stata ricostruita dalle autorità che si stanno occupando del caso. Un 24enne dello Sri Lanka, si era immerso nel Brenta per un bagno lasciando a riva la fidanzata. Non toccando più il fondo, il ragazzo si è spaventato e ha iniziato ad annaspare, attirando l’attenzione di alcuni ragazzi vicini. Tra di loro c’era anche un 30enne rumeno che era con degli amici con cui stava giocando con un pallone. L’uomo si è buttato nel fiume vedendo il 24enne in serie difficoltà, lo ha raggiunto e lo ha afferrato per una mano, senza però riuscire a trascinarlo fino a riva. Spossato, il 30enne ha lasciato la presa e si è abbandonato lui stesso alla corrente.

Padova, ragazzi scomparsi nel Brenta: il ritrovamento

Dopo qualche ora di ricerche, a poca distanza dal punto in cui era scomparso, i sommozzatori hanno rinvenuto il corpo senza vita di uno dei due giovani travolti dalla fortissima corrente del Brenta. Il cadavere era bloccato a 4 metri di profondità.