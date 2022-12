Padre porta al guinzaglio i 5 figli: "È per la loro sicurezza"

Un papà americano è stato criticato aspramente sui social per aver pubblicato un video in cui si ritrae mentre porta in giro i suoi 5 figli “al guinzaglio”.

Papà americano porta in giro i figli con il guinzaglio

Il video di questo papà americano, Jordan Driskell, è diventato subito virale ed ha provocato immediatamente scalpore per il suo contenuto. Centinaia gli utenti del web che si sono scagliati contro di lui perché tiene i suoi figli al guinzaglio per passeggiare. «Sono esseri umani, mica cani!» è solo uno – e anche tra i più gentili – dei tanti commenti che accusano questo papà.

Ma Jordan non si è fatto intimidire dalle critiche e ha anche risposto: «Quando le persone mi giudicano per l’uso dei guinzagli per bambini dico sempre “prova a metterti nei miei panni e a fare una passeggiata”» alludendo ai rischi di uscire con 5 figli piccoli.

La risposta del padre: “È per la loro sicurezza”

Jordan e sua moglie Briana hanno affermato di utilizzare i guinzagli per bambini per stare più tranquilli e permettere a tutta la famiglia di godersi una passeggiata o qualunque altro giro necessario: