Paesi alleati chiamati a scortare le petroliere nello Stretto di Hormuz

Trump afferma che diversi Paesi si sono impegnati a garantire lo Stretto di Hormuz e rivendica attacchi all'isola di Kharg; tensioni e mercati energetici in fermento

La crisi attorno allo Stretto di Hormuz, passaggio strategico per gran parte del traffico di petrolio mondiale, ha visto gli Stati Uniti cercare un coordinamento internazionale per garantire la libera circolazione delle navi. Il presidente Donald Trump ha dichiarato che «diversi Paesi» colpiti dalle presunte azioni ostili dell’Iran hanno accettato di contribuire alla messa in sicurezza della zona, senza però fornire elenchi ufficiali dei partecipanti.

La comunicazione pubblica del presidente è arrivata sia attraverso interviste televisive sia tramite un post sul social Truth, dove Trump ha auspicato l’invio di navi da guerra da nazioni quali Cina, Francia, Giappone, Corea del Sud e Regno Unito. Nel frattempo i mercati hanno reagito: il prezzo del greggio è salito, riflettendo timori per l’interruzione delle rotte e per l’aumento delle tensioni regionali.

Gli attacchi all’isola di Kharg e le loro conseguenze

Il presidente ha rivendicato raid contro l’isola di Kharg, centro nevralgico dell’industria petrolifera iraniana, definendola un obiettivo militare colpito con forza. Trump ha precisato che, pur avendo colpito obiettivi militari e logistici, le infrastrutture petrolifere primarie non sono state danneggiate; una scelta motivata, secondo il presidente, dalla volontà di non compromettere impianti la cui ricostruzione richiederebbe anni. Al contempo ha lasciato aperta la possibilità di nuovi raid, adottando un linguaggio dal tono minaccioso e talvolta provocatorio.

Cosa è stato centrato e le valutazioni sulle minacce

Fonti giornalistiche internazionali riferiscono che gli attacchi hanno colpito depositi di missili e depositi potenzialmente utilizzabili per la posa di mine nelle acque dello Stretto di Hormuz. Resta però incerta la responsabilità diretta per l’eventuale presenza di mine: il presidente americano ha detto che non è ancora provato che l’Iran abbia posizionato ordigni, ma ha annunciato pattugliamenti intensificati per tutelare le rotte marittime.

La dimensione geopolitica e il mercato dell’energia

Oltre all’aspetto militare, la crisi ha impatti immediati sui prezzi e sugli equilibri del commercio del greggio. Secondo rilevazioni di mercato, il costo del barile ha superato i 103 dollari, con ricadute sui prezzi alla pompa. Analisti e istituzioni europee hanno espresso preoccupazione per il possibile indebolimento delle sanzioni verso la Russia e per un effetto distorsivo sui flussi energetici globali.

Voci sulle alternative di pagamento e sul traffico di greggio

Tra le variabili sul tavolo c’è la proposta che alcune transazioni di greggio potrebbero essere regolate in yuan anziché in dollari per agevolare certi acquisti; si tratta di scenari che potrebbero modificare relazioni commerciali consolidate. Report di società di tracciamento navale indicano che le scorte di petrolio russo in mare si sono ridotte, probabilmente perché acquirenti asiatici hanno accelerato gli sbarchi: una dinamica che aumenta i timori di ulteriori rialzi dei prezzi.

Coordinamento internazionale, movimenti di truppe e prospettive

Il comando americano sta ridistribuendo forze nella regione: fonti riportano lo spostamento di migliaia di militari e di asset navali verso il Medio Oriente. Trump ha annunciato la possibilità che la Marina americana inizi a scortare le petroliere, pur evitando di confermare tempi o modalità precise. Nel frattempo, relazioni bilateralmente sensibili registrano prese di posizione e smentite: alcuni Paesi hanno dichiarato di non essere coinvolti in aiuti diretti, mentre altri avrebbero chiesto permessi per transiti specifici.

La situazione rimane fluida e mette in luce come la tutela dello Stretto di Hormuz sia al crocevia di interessi militari, commerciali e diplomatici. L’evoluzione delle operazioni navali e delle scelte energetiche degli Stati e delle imprese determinerà gli sviluppi a medio termine, con rischi concreti per la stabilità dei prezzi del petrolio e la sicurezza delle rotte marittime.