Palermo, Alberghiero Elis accoglie 30 minori stranieri

Palermo, 30 dic. (Adnkronos) – Sono giovani tra i 14 e i 17 anni, giunti in Italia senza genitori e residenti in case-famiglia o nei Centri di accoglienza. A loro è rivolto il progetto “Rehope – Costruisci il tuo futuro: sviluppo personale e professionale per MSNA” presso la Scuola Alberghiera Elis di Palermo. L’obiettivo è offrire ai minori non accompagnati un luogo di accoglienza e inclusione, per favorire il loro inserimento sociale, e un percorso di formazione professionale che dia loro la possibilità di sostenersi autonomamente. Il progetto è coordinato e gestito a Palermo dall’E.M. Associazione Arces, Partner incaricato da Elis per la realizzazione delle attività in Sicilia. "Crediamo fermamente – dichiara Alessandra Schifilliti, Project Manager incaricata del coordinamento generale del progetto su Palermo – che la condivisione di progetti sociali come ReHope, contribuisca a costruire ponti di comprensione e solidarietà. Contribuire a dare un futuro a questi ragazzi rappresenta per noi un atto di responsabilità sociale e un impegno concreto verso la creazione di un futuro più inclusivo e accogliente".

Il progetto prevede piani di sviluppo individuali, con il supporto di giovani tutor che accompagnano i ragazzi lungo tutto il percorso formativo. “Rehope” è stato disegnato per trasmettere competenze in linea con le richieste del mercato del lavoro ed esperienze formative che rafforzino l’autostima e promuovano la crescita personale. Il progetto permetterà ai ragazzi coinvolti nel capoluogo siciliano di frequentare laboratori di cucina e inserirsi successivamente nel settore professionale della ristorazione. ELIS è un ente non profit impegnato in attività di orientamento, formazione e avviamento al lavoro. Dal 1989 opera nel settore della cooperazione internazionale come Organizzazione Non Governativa riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri e dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS). La stretta collaborazione con le aziende ha dato vita negli anni al Consorzio ELIS, che oggi raccoglie oltre 120 imprese, tra grandi gruppi e pmi. Nel 2022 ELIS ha realizzato 460 corsi per un totale di oltre 11mila persone formate. 22 mila gli studenti che hanno beneficiato di attività di orientamento in collaborazione con oltre 400 scuole su tutto il territorio nazionale. In Sicilia, è presente attraverso la Scuola Alberghiera di Palermo, la quale offre corsi di Istruzione e Formazione Professionale nel campo della ristorazione e contribuisce al successo degli studenti in un ambiente accogliente e stimolante volto all'inserimento nel mondo del lavoro per la realizzazione di sé stessi.

ARCES, è un’organizzazione non profit eretta in ente morale (D.P.R. n. 713 del 22.09.1976) che promuove iniziative di tipo formativo finalizzate alla crescita della persona dal punto di vista morale, culturale e professionale dei giovani e alla partecipazione di strati sociali sempre più larghi dall'istruzione superiore alla qualificazione professionale. Inoltre gestisce due collegi universitari di merito a Catania (Alcantara) e a Palermo (RUME), distinguendosi soprattutto per il loro progetto educativo che prevede momenti di formazione ad integrazione e supporto dello studio universitario.