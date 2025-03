Grembiule sì, grembiule no. L'esperimento democratico in una scuola elementare siciliana.

In una scuola elementare di Palermo, tramite un referendum, i bambini e le bambine, ha deciso se indossare o meno il grembiule a scuola. Ecco il risultato delle votazioni.

Palermo, alunni al voto per il referendum sul grembiule

E’ successo all‘Istituto Rita Borsellino di Palermo ma potrebbe essere ripetuto in diverse altre scuole del Paese. Tramite un referendum i bambini e le bambine della scuola hanno potuto votare se tenere il grembiule o se invece toglierlo. L’iniziativa era nata da una lettere che due classi di quarta elementare, sostenuti dal professore Giovanni Lo Monaco, avevano inviato alla Preside della scuola, Lucia Sorce, in cui chiedevano se potevano smettere di indossare il grembiule, perché considerato scomodo. La Preside, allora, ha avuto l’idea di indire un referendum, un vero e proprio esperimento democratico con protagonisti i bambini. I piccoli sono già andati alle urne, cosa hanno deciso?

Palermo, il referendum per il grembiule a scuola: ecco la decisione dei bambini

I bambini e le bambine dell’Istituto Rita Borsellino di Palermo hanno votato per la rimozione del grembiule e, con 289 voti a favore, contro 107 contrari, gli alunni potranno fin da subito andare a scuola indossando solamente i propri vestiti. Il grembiule verrà indossato solamente nelle situazioni in cui è necessario non sporcarsi, come i laboratori artistici, l’orto eccetera. L’iniziativa, come detto anche dalla Preside, aveva anche il compito di “educare i bambini alla democrazia partecipata”.