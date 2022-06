Pallavolo: Nations League, Germania ko 3-0 e quarta vittoria degli azzurri

Quezon City, 22 giu. -(Adnkronos) – Un’Italia precisa e concentrata, salvo un piccolo calo nell'ultimo set, batte con un netto 3-0 (25-16, 25-21, 25-22 i parziali) la Germania in quello che è stato il primo match della seconda fase di Volleyball Nations League disputato a Quezon City nelle Filippine.

Dopo aver concluso la pool di Ottawa con tre vittorie ed una sconfitta, gli azzurri ripartono con un altro successo convincente: ottimo il rientro tra i titolari di Balaso, Lavia, Anzani e Michieletto. Conferme su buoni livelli per Romanò. Azzurri di nuovo in campo venerdì 24 giugno, alle 13, contro la rivelazione Giappone. Match in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.