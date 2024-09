Ospite del programma Storie di Donne al bivio di Monica Setta, Pamela Prati non è riuscita a trattenere le lacrime. L’ex primadonna del Bagaglino ha fatto una confessione inedita, parlando di “dolore disumano”.

Pamela Prati, lacrime in diretta tv

Pamela Prati è stata una delle prime ospiti della nuova stagione di Storie di Donne al bivio, programma condotto da Monica Setta. L’ex showgirl si è raccontata senza filtri, finendo in lacrime quando ha svelato le difficoltà che sta vivendo negli ultimi mesi. La sorella Sebastiana, da lei considerata il pilastro della sua vita, ha un tumore e si sta curando.

Le parole di Pamela Prati

La Prati, trattenendo a fatica le lacrime, ha raccontato:

“La mia sorella amatissima è Sebastiana, che ha avuto un dolore immenso. Lei ha avuto il dolore più grande e lacerante, quello di perdere suo figlio. Questa è una cosa indicibile e disumano, contro la natura. Se perdi i genitori sei orfano, ma quando perdi i figli cosa sei? Non vivi più. Il tuo cuore batte, ma tu non ci sei. (…) Poi la vita le ha dato un altro peso grande, ha fatto un ciclo di chemio. Non ne avevo mai parlato perché lei non vuole“.

Sebastiana combatte contro un tumore

Sebastiana, sorella a cui Pamela Prati è molto legata, sta combattendo contro il cancro. La showgirl è sempre stata al suo fianco, tempo fa quando ha perso un figlio e adesso durante le sedute di chemioterapia. “Lei per me è tutto, rappresenta per me tutta la mia famiglia, in lei c’è mia mamma, la mia infanzia. Non è giusto troppo dolore, basta, basta“, ha ammesso in lacrime l’ex primadonna del Bagaglino.