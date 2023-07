Pamela Prati: il nuovo fidanzato ha 45 anni meno di lei

Pamela Prati è stata avvistata in compagnia della sua nuova fiamma, che sarebbe un modello con ben 45 anni meno di lei.

Pamela Prati: il fidanzato

A quanto pare Pamela prati sarebbe innamorata e, questa volta, il suo fidanzato non sarebbe un fantasma: la showgirl è stata avvistata infatti da Diva e Donna mentre camminava mano nella mano con Simone Ferrante, modello 19enne con un un promettente futuro nel mondo della moda. La coppia è stata avvistata mentre si scambiava baci e telerebbe per le vie di Roma e in tanti sono curiosi di sapere se presto la stessa Prati svelerà qualche retroscena sul suo giovanissimo partner. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e in tanti, tra i fan dei social, si chiedono se alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi.

Nelle scorse settimane la stessa Prati si era mostrata mentre camminava di spalle in compagnia di un uomo e aveva scritto alcune romantiche ed appassionate dediche verso di lui via social. Lei e Simone Ferrante si decideranno a rompere il silenzio?

Al momento anche sul modello non sono molte le informazioni in circolazione e ai fan dei social non resta che attendere ulteriori sviluppi in merito alla questione.