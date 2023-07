Pamela Prati presenta il nuovo fidanzato: l'ironia sui social

Pamela Prati si è mostrata via social con un misterioso uomo che, a quanto pare, sarebbe il suo nuovo compagno. La vicenda ha scatenato l’ironia della rete.

Pamela Prati: il nuovo fidanzato

Attraverso i social Pamela Prati ha condiviso un’immagine in cui la si vede camminare di spalle e mano nella mano con un uomo misterioso che, a quanto pare, sarebbe la sua nuova fiamma. “Ho sognato di te come si sogna della rosa e del vento”, ha scritto la showgirl, che a seguire è stata travolta da una valanga di commenti in merito all’identità dell’uomo in questione e, ovviamente, al suo “fidanzato immaginario” Mark Caltagirone. “Questa volta è vero? In carne ed ossa?”, le ha scritto qualcuno tra i commenti via social, e la showgirl ha risposto sarcastica: “Se si mette gli occhiali vede meglio”.

In tanti sono curiosi di conoscere l’identità dell’uomo misterioso al fianco di Pamela Prati ma, al momento, sulla questione non è dato sapere di più. L’ex stella del bagaglino ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata dopo esser stata travolta dallo scandalo Caltagirone e, in merito alla vicenda, ha sempre ribadito la sua innocenza. Sulla questione emergeranno ulteriori particolari in futuro?