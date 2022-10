GF Vip, Pamela Prati e il caso Mark Caltagirone: i dubbi dei vipponi

Nel corso dell'ottava puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip si è tornato a parlare di Pamela Prati e del caso Mark Caltagirone.

Alfonso Signorini è tornato in onda giovedì 13 ottobre 2022 con l’ottava puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa nel corso della quale si è parlato di Pamela Prati e del caso Mark Caltagirone.

Pamela Prati e il caso Mark Caltagirone

Nel corso dell’ottava puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip si è tornato a parlare di Pamela Prati e del noto caso Mark Caltagirone di cui la soubrette aveva già parlato nel corso della puntata di lunedì scorso. Parole che non sono passate inosservate e che hanno suscitato i commenti degli altri inquilini della casa più spiata d’Italia.

Pamela Prati, il punto di vista dei vipponi

A proposito di Pamela Prati e il caso Caltagirone, ad esempio, Gegia ha affermato: “sta donna è sette anni che soffre“, mentre Alberto ha commentato “ci voglio credere ma ci sono delle incongruenze che mi lasciano perplesso“. Anche Charlie ha espresso il proprio punto di vista, dichiarando:

“Il movente non si sa, chi è che gli vuole tanto male? Una donna che cade in una trappola del genere è un po’ inverosimile. Vederla così tragica.

La storia non mi convince“. Pamela Prati dal suo canto ha replicato: “Charlie non è coerente. Io non voglio convincere te. Non mi importa del parere di Charlie”.