Pamela Prati: nuovo fidanzato in vista? Gli indizi sui social fanno discutere

Pamela Prati: nuovo fidanzato in vista? Gli indizi sui social fanno discutere

Pamela Prati e il fidanzato ventenne: amore o amicizia? La showgirl smentisce la relazione con Simone Ferrante dopo averla confermata in TV

Il mondo del gossip è stato recentemente animato dalla presunta relazione tra la celebre e bellissima showgirl Pamela Prati e il giovane modello Simone Ferrante, creando un vortice di speculazioni e dichiarazioni contrastanti.

Pamela Prati: nuovo fidanzato in vista? Gli indizi sui social fanno discutere

Ferrante, ventenne dagli occhi verdi e alto 1,88 metri, è un modello emergente rappresentato dall’agenzia Elite Model World. Nonostante non abbia esperienza televisiva diretta, si muove in ambienti vicini al mondo dei reality show Mediaset, in particolare il Grande Fratello VIP. Il suo profilo Instagram è ricco di scatti professionali che testimoniano la sua carriera nel mondo della moda.

La vicenda è diventata di dominio pubblico quando i due sono stati fotografati insieme più volte. Inizialmente, la Prati aveva confermato la relazione durante un’intervista con Alberto Matano, difendendo la differenza d’età e descrivendo Ferrante come un “giovane vecchio” con gusti vintage e una maturità superiore alla sua età anagrafica.

Pamela Prati ha un nuovo fidanzato: chi è Simone Ferrante?

La showgirl aveva enfatizzato la profondità del loro legame, basato su conversazioni stimolanti e interessi comuni.

Tuttavia, in un’intervista successiva al settimanale Oggi, la Prati ha fatto marcia indietro, ridimensionando il rapporto a una semplice amicizia. Ha sottolineato l’importanza di proteggere Ferrante dal “tritacarne del gossip”, negando qualsiasi legame sentimentale.

La verità sulla natura del loro rapporto rimane ambigua, con i fan che attendono ulteriori sviluppi, possibilmente durante la prossima apparizione televisiva della Prati a “La volta buona” di Caterina Balivo.