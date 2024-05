Paola Caruso ha ricevuto un bellissimo anello di fidanzamento da un uomo misterioso. La showgirl ha condiviso sui social il momento della consegna, ma è sola: la scena alla Mark Caltagirone ha divertito il popolo social.

Paola Caruso riceve l’anello di fidanzamento, ma è sola

Via Instagram, Paola Caruso ha condiviso un video un tantino ambiguo. La showgirl si è mostrata mentre scarta un bellissimo anello di fidanzamento, ma è sola. Il filmato inizia proprio mentre riceve il dono e si conclude con l’apertura del brillocco. In tutto ciò, il fidanzato misterioso non viene mai inquadrato. Non si vede neanche una mano o l’ombra, niente di niente.

Le parole di Paola Caruso

A didascalia del video, Paola Caruso ha scritto:

“Già da tempo volevo condividere questo magnifico momento della mia vita con voi… ho deciso di farlo adesso perché forse ci vuole tempo per metabolizzare qualcosa di così bello e importante, perché a volte le cose belle arrivano all’improvviso e come un tornado spazzano via tutte le cose brutte per far riapparire il sole Sole… Sole a cui io non ero abituata da tempo o che forse non avevo mai visto così splendente…”.

Paola Caruso è davvero fidanzata?

Il video in cui Paola Caruso scarta l’anello di fidanzamento è abbastanza ambiguo. Non a caso, tra i commenti si legge: “Esattamente. Mark Caltagirone? Più o meno“, oppure “La prima reazione non è di un mega abbraccio ma la telecamera? Un momento del genere e il ‘lui’ così distante? Una proposta consegnata nel sacchetto…. personalmente mai vista… mha… Bho…“, o ancora “Ma si tratta Mark Caltagirone per caso?“. Al momento, non sappiamo se la Caruso sia davvero fidanzata o stia seguendo le orme di Pamela Prati.