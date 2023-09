Verissimo, Paola Caruso in lacrime per il figlio: le critiche sui social

A Verissimo Paola Caruso ha parlato di nuovo apertamente della malattia di suo figlio Michele e ha finito per sollevare alcune critiche in rete.

Paola Caruso a Verissimo

Com’è noto il piccolo Michele, figlio di Paola Caruso, è stata vittima di un caso di malasanità mentre si trovava in Egitto e attualmente si starebbe sottoponendo ad alcune cure per poter tornare a camminare normalmente. Sua madre è stata spesso ospite dei salotti tv per raccontare la malattia del figlio e, nelle ultime ore, è tornata come ospite a Verissimo dove, sempre tra le lacrime, ha raccontato i retroscena dell’ultimo intervento subito dal suo bambino. “Sei ore di intervento, in anestesia totale – ha narrato la Caruso -. Era l’unico modo per tentare di farlo camminare. Ero terrorizzata, io avevo paura e non sapevo se farlo operare o no. Poi tutti i dottori mi hanno detto che bisognava intervenire e quindi ho detto sì”.

Sui social in tanti hanno accusato la showgirl di aver cercato di ottenere visibilità grazie alla storia drammatica del suo bambino e lo stesso genere di critiche sono state mosse anche a Silvia Toffanin e a Verissimo. Secondo i telespettatori infatti, il programma avrebbe fatto spesso uso di storie strappalacrime al solo fine di ottenere un maggior numero di ascolti. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari? Al momento sulla questione non è dato sapere di più.