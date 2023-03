Paola Caruso distrutta per il figlio: "Non guarirà, ha danni permanenti"

La showgirl Paola Caruso è stata ospite a Verissimo ed è tornata a parlare della malattia di suo figlio Michele, che alcuni mesi fa è stato protagonista di un caso di malasanità in Egitto.

Paola Caruso: la malattia del figlio

Paola Caruso è tornata a parlare in lacrime della malattia di suo figlio Michele che, a causa di un caso di malasanità in Egitto, ha sviluppato alcuni problemi neurologici non ancora risolti. Da mesi la showgirl fa avanti e indietro dall’ospedale e lei stessa ha svelato che per il momento le notizie non sarebbero delle migliori.

“Non essendo migliorato significa che è un danno permanente e l’unica cosa che possiamo fare è un intervento che può avere però massimo una riuscita al 60%. Non so cosa fare, sono distrutta”, ha detto tra le lacrime, specificando anche che suo figlio dovrà utilizzare un tutore. La showgirl al momento non ha intentato una causa contro i medici che hanno curato suo figlio in Egitto e ha raccontato i retroscena della controversa vicenda in diretta tv. In tanti, sui social, l’hanno accusata di aver cercato visibilità e ospitate tv proprio grazie alla drammatica vicenda. Michele è il figlio che Paola Caruso ha avuto con l’imprenditore Francesco Caserta, che però non ha mai voluto riconoscere il bambino come figlio suo.