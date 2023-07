Paola & Chiara sono ormai inarrestabili. Dopo il loro attesissimo ritorno arrivato grazie alla 73° edizione del Festival di Sanremo a distanza di dieci anni in cui le due si sono divincolate dai riflettori, le sorelle più famose e più cool della musica pop italiana hanno ingranato la quinta e non accennano minimamente a rallentare la marcia. Anzi, sono tornate a sfornare hit su hit, per ricordare a tutti che sanno ancora benissimo come si fa.

Furore, Mare Caos, la ripubblicazione dei loro brani più iconici rivisitati in chiave 2023 con collaborazioni inedite (Elodie, Cosmo, Emma Marrone e Ana Mena, solo per citarne alcuni) in Per Sempre, il tormentone estivo con i Boomdabash (Lambada), e ora Paola e Chiara Iezzi hanno annunciato un duetto nientemeno che con Tiziano Ferro.

Paola & Chiara con Tiziano Ferro

Pensavate che la partita per il tormentone estivo più suonato nelle spiagge italiane fosse chiusa? Beh, vi sbagliavate, perché all’appello mancano ancora tre pesi massimi. Il 12 luglio uscirà infatti il remix di Vamos a Bailar (Esta Vida Nueva), brano contenuto nell’album Television, datato 2000, che Paola & Chiara avevano già rieditato insieme a Gabry Ponte in Per Sempre, ma che ora è pronto ad accogliere anche la voce di un’altra icona degli anni ‘90 e primi 2000.

Le sorelle Iezzi l’hanno annunciato con una storia su Instagram e un post su Twitter e Facebook. E sono pronte a farci ballare in questa calda estate proprio come fecero ventitré anni fa all’inizio del nuovo millennio.

La notizia ha già scatenato un fiume di commenti dei fan dei tre. “Praticamente gli Avengers”, “Gli anni 2000 che ritornano, grazie”, “Io questa collaborazione l’aspettavo già nel 2002, quando già se ne parlava”, “Solo voi potevate, siete delle regine”, sono solo alcune delle reazioni entusiaste sui social. Nel 2023, finalmente, il sogno di tutti i millennials cresciuti a pane e Festivalbar è diventato realtà.

L’annuncio della collaborazione

Credito foto: Paolo Santambrogio