Paola Marella ha perso la sua battaglia contro il cancro all'ospedale San Raffaele. Il servizio funebre si è svolto nel suo amato Brera, con la presenza di numerose celebrità.

All’età di 61 anni, Paola Marella ha perso la sua battaglia contro il cancro. La notizia della sua morte ha causato una ondata di tristezza tra i numerossi ammiratori che l’amavano in televisione, nonché tra una vasta cerchia di amici (tra cui molte celebrità) che l’avevano conosciuta di persona. “Dopo un lungo cammino pieno di speranza, aiutata da amici e specialisti, Paola, la nostra fonte di forza, ci ha lasciato” hanno annunciato i suoi parenti nel loro annuncio funebre, dove chiedono di supportare il Pancreas Center Prof Reni presso l’Ospedale San Raffaele di Milano. Marella, un’architetta e presentatrice televisiva, aveva deciso di sottoporsi a una mastectomia totale per diminuire la possibilità di una recidiva. Nel 2020, rilevò un altro nodulo, questa volta benigno, e sottolineò l’importanza della prevenzione: “Cerco di mantenere uno stile di vita salutare e mi monitoro regolarmente, poiché purtroppo devo considerare il fattore ereditario”. Sul ritorno del cancro, da cui non si è potuta riprendere, ha mantenuto una riservatezza completa, condividendo solo con la sua famiglia e i suoi cari più intimi. Lascia il marito Domenico e il figlio Nicola.