Paolo Bonolis rivela i suoi piani per la conduzione del quiz e il possibile passaggio a Stefano De Martino.

Il futuro di Avanti Un Altro

Paolo Bonolis, noto conduttore televisivo, ha recentemente rivelato le sue intenzioni riguardo alla conduzione del quiz Avanti Un Altro, programma che guida dal 2011. Durante un evento al Foro Italico di Roma, in occasione dell’edizione 2025 di Tennis & Friends – Salute e Sport, Bonolis ha confermato le voci che lo vedevano intenzionato a lasciare il suo posto a un altro conduttore.

“Se avevo pensato di affidare Avanti Un Altro a un altro conduttore? Sì è vero, lo avevo pensato”, ha dichiarato, lasciando aperta la possibilità di un cambiamento significativo nel programma.

Stefano De Martino come possibile sostituto

Il nome che ha circolato con insistenza è stato quello di Stefano De Martino, attualmente impegnato con la Rai. Bonolis ha confermato di aver parlato con De Martino, ma ha anche sottolineato che il ballerino era già occupato con altri progetti. “Ci avevo parlato, ma era già impegnato, ha avuto una carriera splendida”, ha affermato Bonolis, elogiando il talento e la professionalità di De Martino. La questione si complica ulteriormente considerando che De Martino ha firmato un contratto con la Rai che prevede un compenso di otto milioni di euro per quattro anni, rendendo difficile un suo passaggio a Mediaset.

Le voci e le speculazioni

Le speculazioni su un possibile cambio alla conduzione di Avanti Un Altro sono iniziate quando Sonia Bruganelli, ex moglie di Bonolis, ha menzionato l’argomento durante un’apparizione a Obbligo O Verità. La sua affermazione ha alimentato il dibattito sulla successione di Bonolis, ma la realtà è che De Martino ha scelto di rimanere con la Rai, dove gli sono state offerte opportunità significative, tra cui la conduzione di Affari Tuoi e la possibilità di partecipare a Sanremo 2027.

Il contesto televisivo attuale

Il panorama televisivo italiano è in continua evoluzione, con programmi che si contendono l’attenzione del pubblico. Mentre Bonolis continua a essere una figura di spicco, il suo futuro alla conduzione di Avanti Un Altro resta incerto. La competizione tra Mediaset e Rai si fa sempre più intensa, e le scelte dei conduttori possono avere un impatto significativo sugli ascolti. Con l’avvicinarsi della finale di Amici 24 e le nuove edizioni di altri programmi, il pubblico è in attesa di vedere come si evolverà la situazione.