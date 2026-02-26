Il Festival di Sanremo 2026 ha avuto un momento di altissima sensibilità durante la terza serata con un collegamento da parte di Carlo Conti con Paolo Saruzzo giovane vittima di un attacco da parte di suoi coetanei che gli è costato un cambiamento totale nella sua vita.

Sanremo e la violenza giovanile, un no corale

Sanremo ha approfittato della sua vetrina continentale per parlare di un tema delicatissimo che sta caratterizzando questi ultimi tempi, la violenza giovanile che dilaga sempre più in ogni contesto.

Si è fatto riferimento all’utilizzo sempre più costante di coltelli tra i giovani che per difesa attaccano i loro coetanei, un qualcosa che non dovrebbe mai accadere e come esempio di questo pessimo comportamento ha portato una giovane vittima.

Paolo Saruzzo e il grido di stop all’uso della violenza

Paolo Saruzzo, giovane aggredito nel 2024 da dei coetanei che l’hanno spinto a terra, facendogli sbattere la testa, per rubargli il monopattino dopo una notte in discoteca con gli amici.

Sta facendo grandissimi recuperi grazie alle terapie che sta svolgendo all’Istituto Don Gnocchi di La Spezia e negli ultimi giorni è addirittura riuscito a fare dei passi, alzandosi dalla sedia a rotelle.

Andare all’Ariston era uno dei suoi sogni, con il collegamento e le parole scambiate con Carlo Conti è riuscito a coronarlo e a mandare un messaggio sociale importantissimo che dovrebbe essere preso d’esempio dalle giovani generazioni.