L’elezione di Robert Francis Prevost con il nome di Papa Leone XIV ha riacceso l’attenzione su una sorprendente coincidenza con la celebre serie The Young Pope di Paolo Sorrentino. Ecco la profezia che fa chiacchierare il web.

La trama di The Young Pope di Paolo Sorrentino

The Young Pope narra l’inizio del controverso pontificato di Pio XIII, alias Lenny Belardo (interpretato da Jude Law), un personaggio complesso e contraddittorio.

Sebbene conservatore al punto da sembrare oscurantista, è anche straordinariamente compassionevole verso i poveri e i deboli. Un uomo di potere che resiste fermamente alle pressioni esterne, ignorando le implicazioni della sua autorità. Nel corso della serie, Belardo affronta l’isolamento emotivo e la paura dell’abbandono, pur rimanendo determinato a difendere la sua missione divina.

Paolo Sorrentino ha descritto la serie come una riflessione sul contrasto tra la presenza e l’assenza di Dio, la ricerca e la perdita della fede, la lotta interiore tra le responsabilità papali e le debolezze umane, e il conflitto tra il potere e l’amore disinteressato che caratterizza la Chiesa.

Il nuovo Papa è americano: la profezia di Sorrentino con The Young Pope

Una “profezia” che si realizza: Robert Francis Prevost, ora Leone XIV, è il primo Papa americano e relativamente giovane. I social non tardano a fare paralleli con The Young Pope, la serie di Paolo Sorrentino che narra la storia di Lenny Belardo, un giovane pontefice americano diventato Papa con il nome di Pio XIII. Questo richiamo ricorda le previsioni attribuite ai Simpson di Matt Groening.

La serie è celebre per la regia distintiva e per l’interpretazione di Jude Law nel ruolo del Papa. Il regista Paolo Sorrentino, commentando il personaggio di Lenny Belardo, dichiarò “somiglia a me, purtroppo non nei tratti somatici”.