Dopo ore di attesa e preghiera, il Conclave ha raggiunto il quorum necessario per scegliere il 267° successore di San Pietro. La fumata bianca che segna l’elezione del nuovo Papa è stata subito rilanciata come breaking news dai principali media internazionali, da CNN e BBC al New York Times. Il Papa eletto Robert Francis Prevost si è appena affacciato sulla Loggia delle Benedizioni, accolto da un boato di gioia e applausi dalla folla in Piazza San Pietro.

Con il volto sereno e sorridente, il nuovo Pontefice ha salutato i fedeli e si è preparato a pronunciare il suo primo messaggio come Pontefice, mentre le campane della basilica risuonano in segno di festa.

La Chiesa ha un nuovo Papa: è stato eletto Robert Francis Prevost

Mentre le campane di San Pietro suonano a festa e la folla in piazza esplode in un applauso collettivo, gli occhi del mondo sono puntati sulla Loggia delle Benedizioni, dove è stato pronunciato il tradizionale “Habemus Papam” ed è stato svelato il nome del nuovo Papa. Un momento storico per la Chiesa cattolica e per milioni di fedeli nel mondo. Il nuovo Pontefice è: Robert Francis Prevost e si chiamerà Leone XIV.

L’ultimo Papa con il nome di Leone XIII fu Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci, che servì come 256º vescovo di Roma e Pontefice della Chiesa cattolica dal 20 febbraio 1878 fino alla sua morte. Durante il suo lungo pontificato, durato oltre 25 anni, ha avuto un ruolo fondamentale nell’affrontare le sfide politiche e sociali del suo tempo, lasciando un’impronta duratura sulla Chiesa e sul mondo.

“La pace sia con tutti voi”, le prime parole del nuovo Papa.