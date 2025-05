Oggi riprendono le votazioni per eleggere il 267° Papa, con i cardinali che si riuniranno per la nuova fumata. Il programma di giovedì 8 maggio.

Il Conclave 2025 entra nel vivo, con le votazioni per eleggere il 267° Papa che riprendono oggi. Dopo la fumata nera di ieri, i cardinali si riuniranno nuovamente per tentare di trovare un accordo e dare una guida spirituale alla Chiesa. L’attesa è alta e, mentre le voci si susseguono, tutti gli occhi sono puntati sulla prossima fase delle votazioni.

Scopriamo insieme gli sviluppi e il programma di questa giornata cruciale per la Chiesa Cattolica.

Conclave 2025 senza risultato: prima fumata nera

La prima fumata nera ha segnato l’esito della giornata inaugurale del Conclave, che si sta svolgendo nella Cappella Sistina in Vaticano. I cardinali si sono riuniti ieri pomeriggio per iniziare l’elezione del nuovo Papa, ma ancora non è emersa alcuna intesa sul successore di Francesco.

La fumata nera è giunta più di tre ore dopo l’Extra Omnes, il momento in cui, alle 17:43, la porta della Sistina è stata chiusa, segnando ufficialmente l’inizio del Conclave. Circa 45.000 persone, alle ore 21:00, hanno seguito l’atteso momento della fumata in piazza San Pietro, in un clima di grande attesa e speranza per la Chiesa.

Conclave 2025 senza risultato: fumata nera, il programma di oggi

I 133 cardinali elettori sono rientrati nel loro alloggio a Santa Marta e questa mattina si ritroveranno a San Pietro, nella Cappella Paolina, per partecipare alla messa delle 8:15. Successivamente, prima di tornare nella Cappella Sistina, reciteranno l’Ora Media, per poi riprendere le votazioni con altri due scrutini.

Se anche in questa fase dovesse emergere una fumata nera, ossia se nessun candidato raggiungerà il quorum di 89 voti, i cardinali si riuniranno nuovamente nel pomeriggio, alle 16:15, per un’altra sessione di votazioni.

Due sono le possibili fumate previste: una al termine delle votazioni del mattino e una alla fine di quelle del pomeriggio. Tuttavia, se dovesse esserci un accordo già durante la prima tornata di votazioni, la fumata potrebbe essere anticipata. In caso di elezione al mattino, la fumata bianca apparirebbe attorno alle 10:30. Se dovesse esserci una seconda fumata nera alle 12, le votazioni continueranno nel pomeriggio.

A pranzo, i cardinali torneranno a Santa Marta per un break alle 12:30, prima di riprendere il lavoro alle 15:45, con un nuovo incontro al Palazzo Apostolico e il ritorno in Sistina per le due votazioni pomeridiane.

Le ipotesi di fumata nel pomeriggio restano due: la prima, alle 17:30, se il Papa venga eletto, e la seconda, alle 19, se la votazione si dovesse prolungare.