Più di 100.000 persone seguono in diretta su YouTube il canale di Vatican News, dove vengono trasmesse le immagini del comignolo della Cappella Sistina in attesa della prima fumata, con il numero di spettatori in aumento continuo. I fedeli in piazza San Pietro hanno iniziato a battere le mani per “incoraggiare” la fumata. Al primo applauso, chi era vicino al sagrato ha preso il cellulare per fotografare quello che si è poi rivelato un falso allarme. Conclave 2025, la fumata tarda ad arrivare: il precedente nel 2013

Il 12 marzo 2013, giorno dell’elezione di Papa Francesco, l’Extra omnes fu pronunciato alle 17:33, dando inizio al Conclave, seguito dalla prima fumata nera alle 19:41, dopo due ore e 8 minuti. Oggi, con 18 cardinali elettori in più, l’Extra omnes è stato annunciato alle 17:43. Circa due ore e 40 minuti dopo, però, non è ancora apparsa alcuna fumata, segno che la decisione non è stata presa.

Conclave 2025: cosa c’è dietro il ritardo della fumata

L’ipotesi che i cardinali non abbiano votato nel primo giorno del Conclave 2025 non è infondata, poiché, come previsto dalle normative vaticane, il primo giorno di scrutini è facoltativo. Secondo la Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis di Papa Giovanni Paolo II, i cardinali hanno la possibilità di dedicare la prima giornata di Conclave alla preghiera, alla riflessione e ai colloqui tra di loro, senza dover necessariamente procedere con la votazione.

Questo primo giorno, quindi, potrebbe servire a creare un clima di discernimento spirituale e a favorire un’eventuale apertura a dialoghi informali, che potrebbero poi influenzare la scelta del futuro Papa. Non è raro che, nei primi scrutini, si registri un’assenza di voti definitivi: i cardinali potrebbero decidere di non esprimere un voto immediato, attendendo un maggiore consenso e una convergenza di opinioni. In questo caso, non ci sarebbe alcun segnale visibile oggi.

Tra le ipotesi che spiegano il ritardo nell’inizio dei lavori ci sarebbe la prolissità dell’omelia del cardinale Raniero Cantalamessa, seguita dalla lettura dettagliata delle regole del Conclave e da un momento per domande e chiarimenti. Inoltre, un altro elemento importante riguarderebbe il cardinale giapponese Thomas Aquinas Manyo Maeda, arcivescovo di Osaka, che sembra non parlare lingue diverse dal giapponese, e poiché non sono previsti interpreti nel Conclave, ciò potrebbe aver rallentato il processo.