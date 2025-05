La formula 'Extra Omnes' segna l'inizio di un momento di grande significato per la Chiesa.

Il rituale della chiusura: un momento di solennità

La cerimonia di chiusura della Cappella Sistina, officiata dal monsignor Diego Giovanni Ravelli, Maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie, rappresenta un momento di grande importanza durante l’elezione del nuovo Pontefice. Con la pronuncia della formula ‘Extra Omnes’, tutti coloro che non partecipano attivamente al conclave sono invitati ad uscire, creando un’atmosfera di concentrazione e sacralità.

Questo rituale non è solo una questione di protocollo, ma segna l’inizio di un periodo di riflessione e preghiera per i cardinali, che si preparano a prendere una delle decisioni più significative per la Chiesa cattolica.

La Cappella Sistina: un luogo di storia e spiritualità

La Cappella Sistina, con i suoi affreschi di Michelangelo e la sua architettura imponente, è il palcoscenico ideale per questo evento. Ogni angolo di questo luogo sacro è intriso di storia e spiritualità, rendendo il momento della chiusura ancora più solenne. La scelta di questo spazio non è casuale; la Cappella è stata testimone di innumerevoli eventi storici e spirituali, e ogni elezione papale porta con sé un peso di tradizione e significato. La chiusura delle porte, quindi, non è solo un gesto fisico, ma un simbolo della separazione tra il mondo esterno e il sacro processo che avrà luogo all’interno.

Il significato della formula ‘Extra Omnes’

La formula ‘Extra Omnes’ ha radici profonde nella tradizione cattolica e rappresenta un invito alla concentrazione e alla preghiera. Con questa espressione, il Maestro delle celebrazioni liturgiche sottolinea l’importanza della riservatezza e della sacralità del conclave. Solo i cardinali, infatti, sono chiamati a prendere parte a questo momento decisivo, dove si cerca la guida divina per la scelta del nuovo Pontefice. Questo rituale di esclusione è fondamentale per garantire che le deliberazioni siano libere da influenze esterne e che i partecipanti possano dedicarsi completamente alla loro missione.