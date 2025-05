Conclave 2025: fumata bianca, il nuovo Papa è stato scelto

Ci sarà un intervallo di circa 45-60 minuti prima che venga annunciato il nome del nuovo Papa. Questo momento di riflessione e preparazione è parte del protocollo che precede l’annuncio ufficiale, quando il nuovo Pontefice rivelerà anche il nome con cui guiderà la Chiesa cattolica, segnando così l’inizio di un nuovo capitolo nella storia del Vaticano.

Conclave 2025: il rito dell’accettazione e l’annuncio dell’Habemus Papam

Secondo le disposizioni stabilite dall’Ordo rituum Conclavis e dalla Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis, un cardinale presente nella Cappella Sistina ha ottenuto la maggioranza necessaria, rendendo l’elezione canonica. Il cardinale con il grado più alto, o, se egli fosse l’eletto, il secondo per anzianità, ha chiesto al nuovo Papa, in latino, se accettasse la sua elezione con le parole: “Accetti la tua elezione canonica a Sommo Pontefice?”. Una volta ricevuto il consenso, gli ha chiesto quale nome desiderasse assumere. Successivamente, il maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie, con il ruolo di notaio e alla presenza di due cerimonieri come testimoni, ha redatto il documento ufficiale che attesta l’accettazione dell’eletto e il nome scelto.

Completato il rito di accettazione, tutte le schede e i documenti utilizzati per l’elezione sono stati bruciati, e la fumata bianca ha confermato l’elezione del nuovo Pontefice. L’eletto si dirige verso la cosiddetta “Stanza delle Lacrime”. Lì, assistito dal maestro delle Celebrazioni Liturgiche, il Papa cambia la veste cardinalizia con una delle tre vesti papali preparate, e si raccoglie in preghiera per alcuni minuti.

Al ritorno nella Cappella Sistina, il nuovo Papa si siede sulla cattedra papale, dando inizio a una breve cerimonia. Il cardinale primo dell’Ordine dei Vescovi lo saluta, e poi il cardinale protodiacono legge un passo del Vangelo, che può essere “Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa” o “Pasci le mie pecorelle”. Infine, il cardinale presbitero di rango più alto recita una preghiera per il nuovo Successore di Pietro. Dopo, i cardinali elettori, in ordine di precedenza, si avvicinano al nuovo Papa per giurargli ossequio e obbedienza. Tutti insieme, intonano l’inno del “Te Deum”, mentre il Papa appena eletto guida il canto.