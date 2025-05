Il nuovo Papa Prevost: le prime reazioni da tutto il mondo

Dopo l’annuncio dell’elezione di Papa Prevost, il mondo intero ha reagito con grande entusiasmo e attenzione. Dalla politica alla religione, leader di tutto il mondo e milioni di fedeli hanno espresso parole di speranza, affetto e sostegno per il nuovo Pontefice. Le prime reazioni sono arrivate subito, testimoniando la grande aspettativa per il cammino che il Papa intraprenderà alla guida della comunità cristiana.

Mattarella e Meloni interrompono il Consiglio per ascoltare il primo discorso di Papa Leone XIV

Dopo l’annuncio dell’elezione del nuovo Papa, quando Leone XIV è apparso sulla Loggia delle Benedizioni per pronunciare le sue prime parole, la riunione del Consiglio Supremo di Difesa al Quirinale è stata momentaneamente sospesa. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e gli altri membri del governo hanno lasciato la sala per seguire l’intervento del Pontefice su uno schermo più grande, rispetto a quello che era stato acceso subito dopo la fumata bianca. Un gesto simbolico di grande attenzione e rispetto per il momento storico che stava per essere condiviso con il mondo.

“Rivolgo i più sinceri auguri a Papa Leone XIV per l’inizio del suo pontificato. In un tempo segnato da conflitti e inquietudini, le sue parole dalla Loggia delle Benedizioni sono un richiamo potente alla pace, alla fraternità e alla responsabilità. Un’eredità spirituale che si raccoglie nel solco tracciato da Papa Francesco, e che l’Italia guarda con rispetto e speranza”, ha scritto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni su X.

“In questo momento storico, in cui tanta parte del mondo è sconvolta da conflitti inumani dove sono soprattutto gli innocenti a soffrire le conseguenze più dure di tanta barbarie, desidero assicurarLe l’impegno della Repubblica Italiana a perseguire sempre più solidi rapporti con la Santa Sede per continuare a promuovere una visione del mondo e della convivenza tra i popoli fondata sulla pace, sulla garanzia dei diritti inviolabili e della dignità e la libertà per tutte le persone. Quella pace che Vostra Santità ha evocato con forza nel Suo primo messaggio dalla loggia di San Pietro e che è la speranza dell’umanità intera”, ha invece aggiunto il presidente Mattarella nel suo messaggio.

Il nuovo Papa Prevost: le prime reazioni da tutto il mondo

L’annuncio dell’elezione di Papa Leone XIV, al secolo Robert Francis Prevost, ha suscitato una vasta ondata di reazioni a livello globale. Leader politici, autorità religiose e semplici fedeli hanno fatto sentire la loro voce, tra messaggi di augurio, riflessioni spirituali e commenti sui social.

L’elezione del primo Pontefice statunitense è stata accolta come un evento di portata storica, capace di aprire nuove prospettive per la Chiesa cattolica. Tra i primi commenti pubblici, spicca quello di Donald Trump:

“Congratulazioni al cardinale Robert Francis Prevost. E’ un onore realizzare che è il primo papa americano. Non vedo l’ora di incontrarlo”. “Gli Stati Uniti sono impazienti di approfondire la nostra relazione duratura con la Santa Sede con il primo pontefice americano“, ha scritto in un comunicato il Segretario di Stato Marco Rubio.