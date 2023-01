Papa emerito Benedetto XVI "santo subito"? Dipende tutto da Papa Francesco

Quando Papa Giovanni Paolo II morì nel 2005 furono in molti i fedeli che chiesero che diventasse “santo subito”.

Una richiesta, una speranza, che però non si è concretizzata nell’immediato ma soltanto nel 2014 a quasi 10 anni dalla morte grazie a Papa Francesco.

Alla luce della morte di Papa emerito Joseph Ratzinger, avvenuta lo scorso 31 dicembre, sono in tanti a chiedersi se una richiesta simile per la Chiesa possa essere formulata anche nel suo caso. La risposta a questa domanda è che è possibile, ma ad una condizione imprescindibile.

Papa Ratzinger santo subito? Parla lo storico Alberto Melloni

Per cercare di capire se Ratzinger possa diventare santo in tempi molto brevi Il Resto del Carlino ha intervistato lo storico delle religioni Alberto Melloni.

L’esperto ha spiegato al giornale che l’eventuale canonizzazione potrebbe avvenire solo per volontà dello stesso Papa Francesco.

Non tirerà il freno, mettendosi in cattiva luce con chi lo ha contestato, o ha sbandierato quel “Benedetto è il mio papa”, che proprio Ratzinger non avrebbe tollerato. […] Ma non farà nemmeno scelte affrettate: anche se questo significherà trovarsi di fronte l’accusa “chi non deroga, ostacola.

La canonizzazione di Ratzinger, come già avvenuto per molti altri papi prima di lui, è un obiettivo realizzabile, ma non nel brevissimo termine. A proposito, Melloni ha aggiunto: